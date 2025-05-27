Windows’un Güncellenen Not Defterine Yapay Zeka Desteği Geliyor

Microsoft, Windows’un klasik metin düzenleyicisi olan Not Defteri’ni köklü bir değişimle yeniden kullanıcıların karşısına çıkardı. Artık Not Defteri, Copilot entegrasyonu sayesinde yapay zeka destekli yazım araçları sunacak. Bu büyük değişiklik özellikle Microsoft 365 veya Copilot Pro aboneleri için uygulamayı çok daha işlevsel hale getiriyor.

Yeni sürümde öne çıkan özellik, “Copilot ile Yaz” aracı. Kullanıcılar bu araca düzenleyici ekranında sağ tıklayarak ya da Ctrl + Q kısayolunu kullanarak ulaşabiliyor. Belirli bir komut girildikten sonra, Copilot anında içerik üretiyor. Ek komutlarla metin üzerinde ince ayar yapılabiliyor ve yazı kişiselleştirilmiş hale geliyor.

Bu özellik, daha önce sunulan ve var olan metinleri yeniden düzenlemeye yarayan “Yeniden Yaz” aracının bir adım ötesine geçiyor. Artık kullanıcılar doğrudan Not Defteri üzerinden, sıfırdan içerik oluşturabiliyor; başka bir uygulamaya geçmeye gerek kalmıyor.

Microsoft, yalnızca Not Defteri ile sınırlı kalmayıp diğer yerleşik Windows uygulamalarını da yapay zekayla zenginleştiriyor. Örneğin, Paint uygulaması artık nesne seçimi yaparak hedefli düzenlemeler yapmayı sağlıyor ve yapay zeka destekli çıkartmalar oluşturabiliyor. Ancak bu özellikler yalnızca Copilot+ uyumlu bilgisayarlarda, örneğin bazı HP dizüstü modellerinde kullanılabiliyor.

Benzer şekilde, Ekran Alıntısı Aracı (Snipping Tool) da artık “Mükemmel ekran görüntüsü” özelliğine sahip. Bu araç, yapay zeka desteğiyle görselleri otomatik olarak kırpıp yeniden boyutlandırabiliyor. Bu özellik de Copilot+ cihazlarla sınırlı. Ancak yeni eklenen Renk Seçici aracı, HEX, RGB ve HSL değerlerini gösteriyor ve tüm Windows kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Bu yapay zeka destekli güncellemeler ilk olarak Windows Insider programı kapsamında test edilecek. Genel kullanıma sunulma süreci ise donanım uyumluluğu ve abonelik durumuna bağlı olarak şekillenecek.

Yeni nesil Windows Not Defteri ile Microsoft, üretici yapay zekayı günlük bilgisayar kullanımının merkezine taşıyor. Böylece yazı yazma, düzenleme ve içerik oluşturma süreçleri hem bireysel kullanıcılar hem de profesyoneller için çok daha pratik ve verimli hale geliyor.