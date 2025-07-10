Outlook ve Microsoft 365’e Erişim Durdu! İşte Bilinenler

Bu sabah milyonlarca insan güne e-postalarını kontrol ederek başlamak istediğinde tatsız bir sürprizle karşılaştı: Outlook çalışmıyordu. Kısa sürede anlaşıldı ki bu, bireysel bir sorun değil, Microsoft sunucularını vuran küresel bir krizdi. Türkiye’deki kullanıcıların da derinden hissettiği kesinti, iş dünyasının ve bireysel iletişimin can damarını tıkamış durumda.

Bugün güne başlarken e-posta kutunuza ulaşamadıysanız, yalnız değilsiniz. Microsoft’un amiral gemisi hizmetlerinden Outlook, dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir erişim sorunuyla karşı karşıya. Sorun, ilk olarak Outlook.com web arayüzünde, ardından mobil uygulamalar ve masaüstü programlarında kendini gösterdi. Kullanıcılar ya hiç açılmayan bir hizmet ekranıyla ya da boş bir gelen kutusuyla karşılaştı.

Ancak krizin boyutu, kısa sürede anlaşıldığından daha büyük çıktı. Downdetector gibi servis takip platformları, anlık şikayet bildirimleriyle adeta kırmızıya büründü. Kesintinin sadece Outlook ile sınırlı kalmadığı, Microsoft Teams üzerinden yapılan toplantılarda aksaklıklara ve OneDrive’daki dosyalara erişimde yavaşlamalara yol açtığı yönünde de yoğun raporlar gelmeye başladı. Bu durum, sorunun tek bir hizmetten ziyade, Microsoft’un temel altyapısını etkileyen daha derin bir problem olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

X (eski adıyla Twitter) platformu ise #OutlookDown etiketi altında, iş akışları durma noktasına gelen profesyonellerden, önemli bir e-posta bekleyen bireysel kullanıcılara kadar binlerce mağdurun sesine sahne oldu.

Microsoft Cephesinden İlk Açıklama Ne Oldu?

Gözlerin çevrildiği Microsoft cephesinden beklenen ilk açıklama gecikmedi. Şirketin resmi hizmet durumu sayfasında yapılan duyuruda, sorunun varlığı kabul edilirken, mühendislerin “kök nedeni” bulmak için seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, “Kullanıcıların Outlook hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunların farkındayız ve aktif olarak araştırıyoruz” denildi.

Microsoft, sorunun kaynağına dair henüz net bir bilgi veya kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin bir zaman çizelgesi sunmadı. Şirketin, sorunu çözmek için tüm kaynaklarıyla çalıştığı tahmin ediliyor.

Peki, Kullanıcılar Bu Süreçte Ne Yapmalı?

Bu gibi durumlarda panik yapmak yerine soğukkanlı kalmak en doğrusu. Sorunun sizin cihazınızda veya internet bağlantınızda değil, doğrudan Microsoft’un merkez sunucularında olduğunu unutmamanız önemli. Bu nedenle, yapılabilecek en doğru şeyler şunlar:

Çözüm Microsoft’un elinde. Sürekli giriş yapmaya çalışarak veya ayarlarınızı değiştirerek durumu daha karmaşık hale getirmeyin. En güvenilir bilgiyi almak için Microsoft’un resmi X hesabı veya Microsoft 365 Hizmet Durumu sayfasını periyodik olarak kontrol edin. Acil iletişimleriniz için farklı platformları kullanmayı düşünebilirsiniz.

Teknoloji sitemiz, bu küresel krize dair tüm gelişmeleri anbean takip ediyor olacak. Microsoft’tan gelecek yeni bilgiler ve sorunun çözümüne dair atılacak adımları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.