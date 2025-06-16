PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak? PS6’nın Çıkış Tarihi Netleşiyor mu?

Sony, oyuncular için yeni ve gelişmiş deneyimler sunmaya hazırlanıyor

Sony’den Yeni Konsol Vurgusu

Sony, PlayStation 6 hakkında ilk resmi sinyalleri verdi. Şirketin yeni konsolu geliştirme aşamasında olduğunu açıklaması, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sony’nin hedefi, oyunculara sadece daha güçlü bir donanım değil, aynı zamanda oyunlarla etkileşim kurmanın “yeni ve gelişmiş” yollarını sunmak.

Bu bilgiler, Sony Interactive Entertainment’ın yeni başkanı ve CEO’su Hideaki Nishino’nun, yatırımcılara yönelik yapılan bir röportajda dile getirdiği açıklamalardan geliyor.

“Konsollar Kaybolmayacak”

Nishino’ya göre, internet altyapısının her geçen gün daha da güçlenmesi ve bulut oyun servislerinin yükselişi, fiziksel konsolları tamamen ortadan kaldırmayacak. Sony, PlayStation 3 döneminden beri bulut oyunlara yatırım yapsa da, oyuncuların çoğunluğu halen yerel donanımda oyun oynamayı tercih ediyor. Bu, internet bağlantısının hızına ya da stabilitesine bağlı olmadan daha istikrarlı bir deneyim anlamına geliyor.

PlayStation 5 ve PS5 Pro’nun piyasadaki başarısı, bu yaklaşımın hala geçerliliğini koruduğunu kanıtlamış durumda.

PlayStation 6 Yolda

Nishino’nun açıklamalarına göre, şirketin konsol odaklı stratejisi evrilmiş durumda. PS4 ve PS5 kullanıcılarının oluşturduğu büyük ve bağlı bir ekosistem var. Bu nedenle, yeni nesil konsol planları büyük ilgi görüyor. Nishino, geliştirme süreciyle ilgili detay vermese de şunları söylüyor:

“Platformumuzun geleceği şu anda en önemli önceliklerimizden biri. Oyuncuların içeriklerimiz ve hizmetlerimizle etkileşimini yeni ve geliştirilmiş yollarla sunmaya kararlıyız.”

PS6 Uzun Süredir Gündemde

Sony yöneticisi fazla ipucu vermese de, PS6’nın geliştirildiğine dair birçok iddia uzun süredir ortalıkta dolaşıyor. Hatırlarsanız, Sony PS5’in geliştirilmesine PS4’ün 2013’te piyasaya sürülmesinden hemen sonra başlamıştı. Bu açıdan bakıldığında, PS6’nın geliştirme süreci yıllar öncesine dayanıyor olabilir.

2022 yılında AMD’nin PS6 ve yeni nesil konsollar için çip mühendisleri aradığı bildirilmişti. Aynı yıl Intel’in 30 milyar dolarlık PS6 çip anlaşmasını almak için girişimde bulunduğu ancak başarılı olamadığı da konuşulmuştu. 2024’te çıkan bir başka raporda ise, Sony’nin PS6 için iki farklı SoC (çip seti) hazırladığı, bunlardan birinin taşınabilir bir cihaz için olabileceği iddia edildi.

Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Eğer Sony, PS4 ile PS5 arasındaki 7 yıllık döngüyü tekrar ederse, PlayStation 6’nın 2027 Kasım ayında çıkması beklenebilir. Ancak Sony’nin eski yöneticilerinden Shuhei Yoshida, bu tarihin biraz erken olabileceğini ve lansmanın 2028’e sarkabileceğini öne sürüyor. Bu tarihler aynı zamanda The Witcher 4’ün piyasaya sürülmesiyle çakışabilir, bu da CD Projekt Red’in oyununu ilk “yeni nesil optimize” edilen yapımlardan biri yapabilir.