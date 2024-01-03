Playstation’ın Türkiye’deki Resmi Distribütörü Belli Oldu

Sony’nin Türkiye operasyonlarını kapatmasının ardından, PlayStation’ın Türkiye’deki süreçlerini yönetecek firma sonunda belirlendi ve resmi PlayStation distribütörü, beklenenden farklı olarak Bilkom yerine Tez Elektronik oldu.

Türkiye’de uzun bir süredir tartışmalara konu olan PlayStation, Sony’nin Türkiye’den çekileceği ve resmi distribütörün Bilkom olacağı şeklindeki önceki beklentilerin aksine, son saatlerde yapılan sürpriz bir açıklama ile Tez Elektronik olarak belirlendi.

Sony’nin Türkiye operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin faaliyetlerini yıl sonuna kadar durduracağı yönündeki önceki spekülasyonlar hala geçerli. Diğer ürün gruplarındaki çalışmaların ise Bilkom gibi distribütör firmalara devredileceği söylentiler arasında.

Bilkom yerine Tez Elektronik’in resmi PlayStation distribütörü olması, şaşırtıcı olmayan bir tercih gibi görünüyor. Tez Elektronik, günümüzde Esse Grup çatısı altında faaliyet göstermekte ve Mart 2017’den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribütörü olarak hizmet vermektedir.

Henüz Sony ve Tez Elektronik tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Vatan Bilgisayar’dan edinilen bilgilere göre, yeni çıkan PlayStation 5 Slim’in bu değişikliği doğruladığı söylenebilir.