Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir mi?

Teknoloji hayatımızın odak noktasında iken evimizde bütün elektronik aletler neredeyse prizde. Hatta artık otomobiller bile elektrikle çalışırken… Tabi ki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi elektronik ürünlerin fişleri prize takılı olmalı ancak telefonların şarj aletlerinin devamlı priz de olması gerekli mi?

İşte bu soru devamlı yapılan ve aslında merak edilen bir soru. Genel de telefonumuzun şarjı dolduktan sonra telefonu alıyoruz ve şarj aleti prizde takılı kalmaya devam ediyor. Telefonu aldık şarj edilecek bir şey yok prizin elektrik tüketmeyeceğini düşünebilirsiniz. Ama unutmayın ki her adaptörün kendi içinde bir sistemi vardır ve elektrik kullanır. Peki bu kullanılan elektriğin maliyeti nedir?

Tabi ki bu rakam çok cüzi gelebilir. Ortalama bir ailede 4 kişinin yaşadığını düşünürsek ve 4 ayrı şarj aletini ele alırsak yıllık maliyeti 80-100 TL arası olacaktır. Aile değil de bireysel kullanımı ele aldığımızda rakam gözünüze gelmeyecek kadar küçülecek. Kuruşlardan bahsedilebilir ancak tüm Türkiye’yi ele alırsak aylık neredeyse 10 milyon TL gibi bir elektrik tüketimi ile karşı karşıya kalınabilir.

Şimdi elektrikten tasarruf etmek için şarj aletini prizden çıkarmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Maliyeti çok az olsa bile prizde takılı olan şarj aleti kendi içinde elektrik kullandığı için kullanım süresini kısaltacaktır. Yani şarj aleti daha kısa sürede ömrü bitecektir.

Kullanmadığımız fişleri prizden çekmek belki size çok bir şey kazandırmayacak ama adaptörlerinizin ömrünü uzatacaktır.