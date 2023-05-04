Samsung akıllı saatlere gelen yeni özellikler

Teknoloji devleri birbirleriyle yarışırken kullanıcıları çekmek için devamlı yenilikler getiriyor. Akıllı saat pazarında kıyasıya rekabet sürerken Samsung, akıllı saatlerini geliştirmek için çalışmalarına hız kazandırdı ve One UI 5 Watch güncellemesini duyurdu.

Samsung One UI 5 Watch güncellemesi, gelişmiş uyku yönetimi, akıllı fitness araçları ve geliştirilmiş güvenlik özelliklerine sahip olacak. Güncelleme Mayıs ayında beta programına katılan kullanıcılar için aktif olacak. Members uygulaması üzerinden beta programına katılmak isteyen Galaxy Watch 4 ve Watch 5 kullanıcıları, One UI 5 Watch güncellemesi ile yeni gelen özelliklere erişebilecek.

İşte OneUI 5 Watch ile gelen yeni özellikler;

Galaxy Watch kullanıcıları için uyku döngüsüne yardımcı olması için planlanan bir kaç özellik geliştirilmiş.

Mesela horlama saatleri, kandaki oksijen seviyeleri ve uyku evreleri ile ilişkili ölçümlerle birlikte uyku bilgileri arayüzünden kişisel uyku düzenini takip etme özelliği eklenmiş. Uyku koçuna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız Samsung sizler için bunu da düşünmüş ve yeni güncelleme ile uyku koçluğu ile sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak için sistem eklemiş. Galaxy Watch’lar ve SmartThings uyumlu cihazlar arasında daha iyi bağlantı sayesinde uyku dostu bir ortam oluşturma özelliği geliyor.

One UI 5 Watch sporcuları da düşünerek egzersiz seviyesini tam görmenizi sağlayacak. Gerçek zamanlı koşu analizi, antreman programları özel koşu araçları ile kişiselleştirilmiş Kalp Atış Hızı Bölgesi ekleniyor

Kalp atış hızı bölgesi, bireysel fiziksel becerileri analiz edip kişinin kapasitesine göre hedeflerini belirlemesine olanak sağlamak adına beş optimum egzersiz seviyesi (ısınma, yağ yakma, kardiyo, ağır antrenman, oldukça yoğun) belirleyebiliyor. Ayrıca Rota antrenmanına koşu ve yürüme aktiviteleri de eklendi.

One UI 5 Watch güncellemesi ile gelen çok önemli iki yeni özellik var. Birincisi acil durum telefon numarasına doğrudan arama yapan ve kullanıcının konumu, tıbbi bilgileri ile ilgili bilgileri aktaran güncellenmiş SOS sistemi.

İkincisi ise 55 yaş ve üzeri kişiler için düşme algılama özelliğinin varsayılan olarak açık gelmesi.