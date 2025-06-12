Samsung, Google Cast Destekli Yeni Otel Televizyonunu Tanıttı

Samsung, otel ve konaklama sektörüne özel geliştirdiği yeni Crystal UHD televizyon serisini duyurdu. Bu yeni modelin en dikkat çekici özelliği ise Google Cast desteğiyle birlikte gelmesi. Ancak bu televizyonlar, son kullanıcıya hitap etmiyor; yalnızca oteller gibi kurumsal müşteriler için tasarlandı.

HU8000F Serisi: Oteller İçin Yeni Nesil Televizyon Deneyimi

Samsung’un tanıttığı HU8000F serisi Crystal UHD televizyonlar, 43 inçten başlayarak 85 inçe kadar altı farklı boyutta sunuluyor. 4K VA panel teknolojisine sahip bu modeller, doğrudan aydınlatmalı LCD ekran, HDR10 ve HDR10+ desteği, 60Hz yenileme hızı, yapay zekâ ile güçlendirilmiş 4K yükseltme teknolojisi ve 20W gücünde stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.

Ayrıca televizyon, uyarlanabilir ses deneyimi için Adaptive Sound, sesin görüntüyle uyumunu artıran Object Tracking Sound Lite ve ses sistemleriyle senkronize çalışan Q-Symphony özelliklerini de içeriyor.

Tizen OS 9.0 ve 7 Yıl Güncelleme Desteği

Yeni televizyon serisi, Samsung’un Tizen OS 9.0 işletim sistemiyle birlikte geliyor ve kullanıcı arayüzünde One UI arayüzü kullanılıyor. Samsung, bu modeller için tam 7 jenerasyon boyunca yazılım güncellemesi sözü veriyor. Üstelik ücretsiz yayın izleme imkânı sunan Samsung TV Plus da bu cihazlarda yer alıyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri ise Google Cast desteği. Kullanıcılar Android veya iOS cihazlarındaki uygulamalarla ekran yansıtma ve medya akışı yapabiliyor. Ayrıca AirPlay 2, Alexa, Bixby ve Google Asistan desteği de mevcut.

Sadece Konaklama Sektörüne Özel

Her ne kadar Google Cast özelliği 5.000’den fazla uygulamayla uyumlu olsa da, bu televizyonlar perakende satışa sunulmadığı için ev kullanıcıları bu özelliği kullanamayacak. Söz konusu cihazlar yalnızca oteller, tatil köyleri ve restoranlar gibi işletmelere özel olarak satışa sunuluyor. Samsung, bu yılın başlarında bu özelliğin otel tipi televizyonlara entegre edileceğini açıklamıştı. Tüketici modellerine ne zaman geleceği ise henüz net değil.

Mevcut Modeller de Güncelleniyor

Samsung ayrıca hâlihazırda piyasada olan HBU8000 serisi otel televizyonlarını da Google Cast desteğiyle uyumlu hale getiriyor. Bu güncelleme, hizmette kesinti olmadan gerçekleşiyor. Güncelleme ilk olarak Endonezya’daki The Apurva Kempinski Bali ve Swissôtel Living Jakarta Mega Kuningan otellerinde uygulandı.

Yönetim, Güvenlik ve Enerji Verimliliği Bir Arada

Yeni modeller, otellerin merkezi yönetim sağlayabildiği Samsung LYNK Cloud ve SmartThings Pro sistemlerini destekliyor. Bu sayede oteller, televizyonlar üzerinden promosyon içerikleri yayınlayarak gelirlerini artırabiliyor. Samsung Knox ise kurumsal düzeyde güvenlik sunuyor. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayan yapay zekâ destekli bir enerji modu da mevcut.

Bağlantı tarafında ise 3 adet HDMI girişi (bir tanesi eARC destekli), 1 adet USB 2.0 bağlantı noktası, 1Gbps Ethernet portu ve RF girişi bulunuyor.

Samsung’dan Küresel Açıklama

Samsung Görsel Ekranlar Birimi Başkan Yardımcısı Hoon Chung konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“HU8000F Hospitality TV serisi, otel odalarında kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. 4K görüntü kalitesi, gelişmiş yayın özellikleri ve kolay yönetim imkanları ile bu televizyonlar, konaklama sektöründe eğlence standartlarını ileri taşıyor. Google Cast desteği, AirSlim tasarımı ve entegre bulut sistemleri sayesinde dünya çapında otel deneyimini farklı bir boyuta taşıyoruz.”