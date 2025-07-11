Samsung’dan Üç Katlanabilir Ekranlı Telefon Müjdesi: Galaxy Tri-Fold Yolda!

Samsung, Üç Katlanabilir Galaxy Modelini Resmen Duyurdu: Bu Kez Gerçekten Heyecan Verici

Aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından, Samsung’un katlanabilir cihaz meraklılarını heyecanlandıran resmi haber nihayet geldi. Ancak sözünü ettiğimiz cihaz yeni Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ya da Flip 7 FE değil. Evet, onlar da etkileyici yenilikler sunuyor ama asıl bomba, şirketin ilk üç kez katlanabilen akıllı telefonu!

Galaxy Unpacked 9 Temmuz etkinliğinde bu cihaz sahnede yer almasa da, New York’taki basın mensupları için özel olarak konuşan Samsung Mobil Bölüm Başkanı TM Roh, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Korea Times’ın haberine göre Roh, şirketin kendi üç katlı (tri-fold) telefonunu geliştirme sürecinde “ciddi şekilde çalıştığını” ve bu cihazın 2025’in sonunda piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini belirtti. İlk etapta sadece Güney Kore ve yakın bölgelerde satışa sunulması, global çıkışının ise muhtemelen 2026’ya kalması bekleniyor.

Henüz resmi ismi belli olmayan cihaz için kulislerde “Galaxy G Fold” ismi geçse de, şirketin başka seçenekleri de değerlendirdiği konuşuluyor.

Tri-Fold Telefon Nedir ve Neden Önemli?

Üç katlı (tri-fold) telefonlar, klasik kitap tarzı katlanabilir telefonlardan farklı olarak iki yerine üç parçadan oluşuyor. Bu sayede cihaz, ilk açıldığında geniş bir ekran sunarken ikinci kez açıldığında tablet boyutuna yakın bir deneyim sağlıyor.

Örneğin, şu an piyasadaki tek tri-fold modeli olan Huawei Mate XT Ultimate Design, kapalı halde 6.4 inç, bir kez açıldığında 7.9 inç, tam açıldığında ise 10.2 inçlik bir ekran sunuyor.

Ancak bu cihaz, ABD ve İngiltere’de satışa sunulmadı ve Android yerine Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS ile çalışıyor. Bu da Batı pazarındaki kullanıcılar için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

İşte tam da bu noktada Samsung’un fırsatı doğuyor. Katlanabilir telefon rekabeti giderek kızışsa da, Samsung 2025’in ilk çeyreğinde Avrupa pazarında %41’lik payla hâlâ lider konumda.

Fiyat Engeli ve Beklentiler

Tri-fold cihazlar teknolojik açıdan etkileyici olsa da, yüksek fiyatları kullanıcıların kararlarını zorlaştırabilir. Örneğin Huawei Mate XT Avrupa’da yaklaşık 3499 euro gibi oldukça yüksek bir etiketle satılıyor.

Samsung’un bu kadar yüksek bir fiyat politikası izlemesi beklenmese de, Galaxy Z Fold 7’nin en üst sürümünün bile £2,149 / $2,419 olduğunu düşünürsek, yeni tri-fold modelin premium segmentin çok daha üstünde konumlandırılacağı kesin gibi.

Bu yüzden cihaz, öncelikle teknoloji tutkunlarına hitap edecek gibi görünüyor. Ancak Samsung’un yazılım ve güncelleme avantajları sayesinde, Huawei’ye göre çok daha güçlü bir alternatif olacağı şimdiden net.

Samsung Tri-Fold ile Yeni Bir Çağ Başlatabilir

Eğer Samsung bu cihazı söz verdiği gibi yıl sonunda piyasaya sürerse, sadece donanım değil, aynı zamanda tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından da devrim niteliğinde bir adım atmış olacak. Henüz adı bile belli olmayan bu cihaz, hem katlanabilir cihaz pazarını şekillendirebilir hem de Samsung’un liderliğini pekiştirebilir.