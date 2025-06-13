Spotify Şarkılarını Artık Instagram Notlarınızda Paylaşabilirsiniz

Instagram, müzik severleri sevindirecek yeni bir özellikle karşımızda. Spotify’da dinlediğiniz şarkıları artık doğrudan Instagram Notlar’da paylaşabilirsiniz. İşte bu yeniliğin detayları…

🎶 Spotify ve Instagram Notlar Arasında Yepyeni Bir Bağlantı

Instagram, Spotify ile olan entegrasyonunu genişletti. Artık kullanıcılar, dinledikleri şarkıları doğrudan Notlar (Notes) bölümünden takipçileriyle paylaşabilecek. Bu sayede arkadaşlarınız sizin o an ne dinlediğinizi kolayca görebilecek ve aynı şarkıyı keşfedebilecek.

Bu özellik, daha önceki müzik ekleme seçeneklerinden farklı şekilde çalışıyor. Spotify’da bir şarkı dinlerken, Instagram Notes üzerinden bu şarkıyı paylaşma seçeneği aktif hâle geliyor. Uygulama, o anda dinlemekte olduğunuz parçayı otomatik olarak algılıyor ve not olarak paylaşmanıza izin veriyor.

🔗 Dinleyen Tek Tıkla Spotify’a Yönlendiriliyor

Takipçileriniz paylaştığınız şarkıya dokunduğunda, doğrudan Spotify’daki şarkı sayfasına yönlendiriliyorlar. Bu da hem paylaşımı kolaylaştırıyor hem de müzik önerileri daha doğal bir şekilde yayılıyor.

Instagram ve Spotify arasında zamanla gelişen bu bağ, daha önce Reels videolarındaki şarkıların Spotify listelerine eklenebilmesiyle başlamıştı. Bu yeni adım, iki platform arasındaki iş birliğini bir adım daha ileri taşıyor.

🖼️ Profil Düzeni Artık Size Ait

Instagram ayrıca, profil sayfanızdaki gönderilerin sırasını dilediğiniz gibi değiştirmenize olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Artık gönderileriniz yayın tarihine göre sabit kalmak zorunda değil; onları istediğiniz sıraya göre düzenleyebilirsiniz.

Bu da özellikle içerik üreticileri için estetik açıdan daha özgür bir alan yaratıyor.

🧪 Reels’ları Yayınlamadan Önce Deneyin

Instagram bir diğer yenilik olarak, Reels videolarınızı ön izleme şeklinde takipçiniz olmayan kullanıcılarla test etme özelliğini de herkese sundu. Bu sayede içeriklerinizin nasıl bir geri dönüş alacağını önceden görebilir, paylaşmadan önce fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu özellik bir süredir test aşamasındaydı ve artık herkesin kullanımına açık.