Steam’de en çok satılan oyunlar neler?

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu olan Steam her geçen gün üyelerini artırmaya devam ediyor. Her hafta yeni oyunlar çıkararak oyun severleri mest eden Steam satış rekorları kırmaya doğru gidiyor. Ücretli olan oyunların dışında ücretsiz oyunlar da oyun severler için kullanıma sunuluyor.

SteamDB en çok satan oyunların listesini paylaştı. Bu listeye göre Street Fighter 6 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.

SteamDB tarafından paylaşılan listede Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends, Destiny 2 PUBG: Battlegrounds ve Lost Ark gibi yapımlar da bulunuyor.

SteamDB’nin paylaştığı listeye göre 6-13 Haziran tarihleri arasında en fazla satan yapım Street Fighter 6 oldu. En iyi dövüş oyunları arasında yerini alan Street Fighter 6, etkileyici grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Street Fighter 6’nın yanı sıra Starfield, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare II, Red Dead Redemption 2 ve The Outlast Trials dahil olmak üzere pek çok kaliteli yapım bulunuyor.

İŞTE EN ÇOK SATILAN OYUNLARIN LİSTESİ

1. Street Fighter 6

2. Call of Duty: Modern Warfare II

3. Red Dead Redemption 2

4. Grand Theft Auto V

5. Starfield Bethesda Game

6. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

7. The Outlast Trials

8. Assassin’s Creed Valhalla

9. Cyberpunk 2077

10. The Elder Scrolls Online