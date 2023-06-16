Steam’de indirimde olan oyunlar neler?

Dünyanın en gelişmiş ve en büyük oyun platformu olan Steam oyun severleri mutlu etmeye devam ediyor. Bir çok oyunda indirime gittini duyurdu. Evet doların da artış gösterdiği şu günlerde oyun severler için neredeyse yüzde 40 ile yüzde 90’lara varan indirimler uygulandı.

Steam’de Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen oyunları kapsayan birçok oyun indirime girdi. 399 TL‘ye satılan Grounded, yüzde 40 indirim ile 239,40 TL‘ye düştü. Fallout: New Vegas ise 99 TL yerine 24,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 12 liraya kadar düşen oyunlar bile mevcut.

İndirime giren oyunları indirim oranları ile birlikte eski ve yeni fiyatları olarak sizler için tablo haline getirip derledik. Unutmayın ki bu indirimler kalıcı olmayacaktır.

İşte indirime giren oyunlar;