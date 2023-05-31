Tesla, Türkiye fiyatına zam yaptı

Otomobil devi Tesla, Model Y ile Türkiye piyasasına Nisan ayında giriş yapmıştı. Model Y büyük ilgi gördü ancak fiyatlarına zam geldi.

Model Y beklenenden yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı ve 10 binden fazla sipariş aldı. Tesla, Model Y’nin teslimatlarına da başladı. Şimdilerde fiyatı 100 bin TL’yi aşkın olarak zamlanan Model Y’nin artan döviz kurundan etkilendiği belirtildi. Sipariş oluştururken aracın fiyatının şimdilik tahmini olduğu teslim alınırken tam rakamın belli olacağı özellikle belirtilmiş. Yani araç teslim edilene kadar tekrar zamlanma olasılığı mevcut gibi gözüküyor.

Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL, Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL ve Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.

Tesla ilk mağazasını Kanyon AVM’de açmasının ardından Akasya AVM’de de bir mağaza açtı. Şimdiler de 20 farklı nokta da daha mağaza açılışı planlanıyor.