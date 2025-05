The Last of Us’daki Tüm Enfekte Zombi Türleri Açıklandı

Zombiler ve kıyamet temalı pek çok video oyunu gelip geçti, ancak biri çıkışından bu yana sadık bir hayran kitlesini korumayı başardı. The Last of Us‘tan bahsediyorum. Bu oyunu (ve şimdi HBO TV dizisini) bu kadar çekici kılan şey, kıyamet senaryosu yaratmak için gerçek dünya kavramlarını kullanmasıdır. Başarısız bir bilimsel deney gibi klişe senaryolar yerine, bu serideki enfekte zombiler Cordyceps mantarının bir yan ürünüdür ve bu konsept hem The Last of Us oyununda hem de TV dizisinde ustaca işlenmiştir.

The Last of Us’ta “enfekte” olarak adlandırılan zombi kavramı farklı olduğundan, işleyiş ve evrim biçimleri de diğer yapımlardan farklılık gösteriyor. Şimdi, Joel ve Ellie’nin The Last of Us video oyununda ve TV serisinde karşılaştığı çeşitli enfekte zombi türlerini ve dönüşüm aşamalarını sizlere anlatacağım.

1. Koşucular (Runners)

İki gün veya daha az süredir enfekte

Mantar beyne ulaşmış ve kontrolü ele geçirmiş

Koşucular, Cordyceps mantar enfeksiyonunun ilk aşamasıdır. Bu aşamada, mantar konağın beynine ulaşır ve kontrolü ele geçirmeye başlar. Mantar vücudu ele geçirir ve enfekteler insan özelliklerinin çoğunu korusa da, özellikle yüzde olmak üzere deride mantar büyümesi görmeye başlarız.

Ayrıca, gözler mantar nedeniyle önemli ölçüde hasar gören ilk duyu organıdır, bu nedenle Koşucular neredeyse kördür. The Last of Us’ta en yaygın görülen enfekte türüdür. Joel, salgın başladığında kızı Sarah ile ilk kez bu enfekte zombilerle karşılaşmıştı.

2. Pusucular (Stalker)

Yaklaşık iki haftadan bir yıla kadar enfekte

Enfekte zombilerin en tehlikeli varyantı

Koşucuların çevikliğine ve tıkırdayıcıların vahşiliğine sahip

Pusucular görme yeteneğine sahip ve gıcırtılı sesler çıkarır

Pusucu, enfekte dönüşümünün ikinci aşamasıdır. Bu aşamada, Cordyceps mantarı konağın kafasından dışarı büyümeye başlar ve insan işlevlerinin çoğunu kaybetseler de, vücutları hâlâ bütündür, sadece üzerlerinde mantar büyümesi vardır.

Pusucular, hızlı olmaları ve hedeflerini alt etmek için strateji geliştirmeleri nedeniyle The Last of Us’taki en tehlikeli enfekte versiyonlarından biridir. Koşucuların hızına ve Tıkırdayıcıların (aşağıda daha fazlası) şiddetine sahiptirler ve bu özelliklere görme yeteneği ve çıkardıkları belirgin gıcırtılı sesler de eklenir.

Sanki mantar beyinleriyle bütünleşiyor ve avlanmak için insanın avcı içgüdüsünü kullanmaya başlıyor gibi görünüyor. The Last of Us 2. Sezon’un ilk bölümünde, Ellie’nin bir market içinde bir Pusucu tarafından saldırıya uğradığını görüyoruz. Sessizce hareket ediyor, kızı gıcırtılı sesle dikkatini dağıtıyor ve pusu kurup karnından ısırıyor.

3. Tıkırdayıcılar (Clicker)

En az bir yıldır enfekte

Göremez, avlarını saptamak için ekolokasyon kullanır

Ortalama bir insandan daha fazla güce sahip

İmza niteliğindeki tıklama sesiyle avlarını ekolokasyon yoluyla bulduklarından dolayı Tıkırdayıcılar olarak adlandırılan bu tür, Cordyceps mantar enfeksiyonunun üçüncü aşamasıdır. Pusucular, enfekte olduktan yaklaşık bir yıl sonra Tıkırdayıcılara dönüşür.

Bu yaratıklar yüzlerinin neredeyse her özelliğini kaybetmiştir, tümü yoğun mantar büyümesiyle yer değiştirmiştir. Onlarda kalan tek insani özellik kolları ve bacaklarıdır. Bu enfekte zombiler tüm varyantlar arasında en saldırgan ve çevik olanlarıdır ve hedeflerini öldürme niyetiyle çılgına dönmeleriyle bilinirler.

Tıkırdayıcıları ilk olarak Joel, Tess ve Ellie’nin Boston Müzesi’nde karşılaştıklarında gördük. Aynı zamanda Tess’in enfekte tarafından ısırıldığı ve daha sonra Ellie’yi kurtarmak için hayatını feda etmeye karar verdiği yer de burasıydı.

4. Şişenler (Bloater)

Bir yıldan fazla süredir enfekte

Enfektelerin en nadir ve en tehlikeli aşaması

Tüm vücuttaki mantar büyümesi zırh görevi görür

Alt etmesi çok zor; yoğun ateş gerektirir

Tıkırdayıcı aşamasında öldürülmezse, zombi bir Şişene dönüşür ve The Last of Us’taki en tehlikeli enfekte zombi varyantlarından biridir. Bu aşamada, Cordyceps mantarı tüm vücutlarını ele geçirmiştir, mantar büyümesi o kadar yoğundur ki normal silahlarla nüfuz etmesi son derece zor olan bir zırh katmanına dönüşür.

Şişenler diğer enfekte türlerinden çok daha yavaştır ve avlarını bulmak için ekolokasyon kullanırlar, ancak aşırı mantar büyümesi nedeniyle duyuları körleşmiştir. Bir Şişeni alt etmenin en etkili yolu, yoğun ateşle, yani bir Molotof kokteyli ile saldırmaktır. Şişenler en son The Last of Us 1. Sezon’da göründü ve şimdi 2. Sezon’da da yeniden görünme ihtimali yüksek.

5. Püskürücüler (Shambler – Mutasyon)

Bir diğer dördüncü aşama enfekte varyantı

Tıkırdayıcı, ıslak ve nemli ortam nedeniyle Püskürücüye dönüşür

Mantar mutasyona uğramış ve vücutta irin dolu sporlar oluşturmuştur

Bir enfekte, Şişene dönüşümüne yol açan kuru ortamın aksine, uzun süre nemli bir ortamda kalan bir Tıkırdayıcı olduğunda Püskürücüye dönüşür.

Nemli ortam nedeniyle Cordyceps, Tıkırdayıcıyı Şişene dönüştürmek yerine Püskürücüye dönüştürür. Bu enfekte zombi versiyonunun ağzı kalıcı olarak donmuştur, bu nedenle mantar mutasyona uğrar ve enfekte etmek için hedef yakınlarında patlayan patlayıcı irin dolu sporlar oluşturur.

6. Fare Kralı (The Rat King)

TLOU’daki enfektelerin nihai varyantı

Salgından sonra yıllarca enfekte kalmış

Fare Kralı, tartışmasız, The Last of Us serisindeki en korkunç enfekte versiyonudur. Bu ürkütüç mutasyon, Cordyceps mantarıyla enfekte olan bir kişi uzun süre hayatta kalırsa gerçekleşir. On yıllar boyunca, birden fazla enfekte birbiriyle kaynaşır, yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi, ve kavrayışın ötesinde bir canavara dönüşür.

Teori şu ki, insan vücudu mantarla birlikte yavaş yavaş çürüdükçe, Cordyceps hayatta kalmak için besin açısından kıtlık yaşar. Kendilerini hayatta tutmak için, diğer enfekte vücutlarla birleşirler ve bu da Fare Kralı’nın oluşumuyla sonuçlanır.

Şu ana kadar The Last of Us TV dizisinde bu enfekte türünü görmedik, ancak 2. veya 3. Sezonda görebilme ihtimalimiz yüksek. Bu yüzden dizide neler olacağını bekleyelim ve görelim. O zamana kadar daha fazla güncelleme için bizimle kalmaya devam edin!