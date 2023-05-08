TRT’nin dijital içerik platformu yayın hayatına başlıyor

Dijital içerik platformaları yeni üyeler kazanmak için birbirleriyle yarışıyor ve bu içerikler ilgi çekiyor. Kullanıcılar tv’ler deki dizi, film gibi içerikleri tecih etmektense başka platformları tercih etmeye başladı. Tabiki bu platformlar ücretli. Ancak TRT dijital içerik için bir adım attı.

TRT’nin ücretsiz olarak sunduğu dijital içerik platformu ‘Tabii’ yayın hayatına giriş yaptı. TRT Tabii’ye tabii.com’dan ve App Store veya Google Play Store’dan indireceğiniz mobil uygulamalardan erişebilirsiniz. Yakın zamanda Android TV, Apple TV ve Akıllı TV uygulamaları yayınlanacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Dayton, Organizasyon Bizim İşimiz, Yardımcı Oyuncu, 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, Küçük Dahi İbn-i Sina, Yangın Günleri gibi 30’a yakın orijinal yapıma ev sahipliği yapacak.

Tabii’de yerli filmler, yabancı filmler, Yeşilçam filmleri, çizgi filmler ve belgeseller de yer alıyor.

Platformdaki içeriklerde şu an için sadece Türkçe dil seçeneği bulunuyor. İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde dublaj ve altyazı seçenekleri de eklenecek.

2023’ün üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Latin Amerika ve Urduca konuşulan bölgeler başta olmak üzere yurt dışında yaygınlaşması hedefleniyor. Yurt dışındaki kullanıcılar YouTube Premium ve Roku üyelikleriyle Tabii içeriklerini seyredebilecek.