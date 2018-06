Türkiye’nin İlk Canlı Mobil Yarışması: Hadi Bilgi Yarışması

Hadi’de Sunuculuk Koltuğu Güzel Oyuncuya Emanet: Müge Boz Hadi’nin Sunucusu Oldu !

Müge Boz Sordu, 50 Bin Kişi Yanıtladı: Türkiye’nin İlk Canlı Mobil Yarışması Hadi Yeni Rekoruna İmza Attı

Günde İki Kez Canlı Yayınlanan Yarışma; On İki Soruyu Doğru Cevaplayan Herkese Gerçek Para Ödülü Vadediyor. Binlerce kişinin aynı anda canlı oynadığı yarışmanın sunuculuk koltuğundaysa başarılı oyuncu Müge Boz oturuyor.

Hadi, 17 Haziran günü ise yeni bir rekora imza attı; 50 bin kişi aynı anda 6.000 TL ödül için yarıştı. Canlı yayında, aynı anda 12 soruyu çözmek için heyecanlı bir yarışa giren oyunculardan yedisi, 6.000 TL’lik ödülü paylaştı.

İlk kez Türkiye’de bir mobil uygulamada elli bin kişi aynı anda, canlı mobil yarışmada bir ödül için yarıştı.

Hadi’nin bir diğer önemli özelliğiyse, bu teknolojik alt yapıyı eğlenceli bir performansla birleştirmesi. Yarışmacılar Müge Boz’un akıcı anlatımıyla bilgilerini test ederken aynı zamanda telefon ekranından deneyimlerini anlık olarak diğer yarışmacılarla paylaşabiliyorlar. Chat özelliğiyle aynı zamanda dev bir sohbet ekranına dönüşen yarışma; her anlamda Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

