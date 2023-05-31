WhatsApp hesabını iki telefonda nasıl kullanabilirim?

Bir WhatsApp hesabını hem telefonunda hem tabletinizde veya bilgisayarınız da kullanmak isteyebilirsin. Farklı cihazlardan whatsapp kullanmak için yeni bir hesap oluşturmaya gerek yok. Bir numara üzerinden iki cihazınızda kullanabilirsiniz. Ancak iki farklı telefonda aynı anda whatsapp hesabınızı kullanmak iphoneler için şimdilik mümkün değil. Sadece birinci cihaz iphone ikinci cihaz Android telefon olursa mümkün olabilir veya iki telefonda android olursa kullanabilirsiniz. Şimdi gelin bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatalım…

Birinci Android telefonunuzda whatsapp kurulu olsun ikinci Android telefonunuza gelelim. Whatsapp’a giriş yapalım. Yukarıda bulunan alt alta üç noktalı olan simgeye dokunun ve telefon numarasını girin ekranı karşınıza gelecek. Yine yukarıda bulunan simgeye dokunun ve cihaz bağla yazısına tıklayın. QR kodu karşınıza çıkacak. Şimdi birinci telefonu elinize alın. whatsapp’ı açık bağlı cihazları tıklayın kamera açılacak ve ikinci telefondaki QR kodu okutarak telefonunuzu bağlayın. Böylece farklı iki telefonda whastapp’ını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Farklı bir cihazda kullanmak için ise;

Bilgisayarınızdan veya tabletinizden whatsapp web i açın. karşınıza QR kodu çıkacak. Şimdi telefonunuzdan ayarlar, Bağlı cihazlar, ardından cihaz bağla simgesini tıklayın ve kamera açılacak. QR kodunu okuduktan sonra başka bir cihazda hesabınız açılacak.