WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılır?

Whatsapp dünya çapında en popüler mesajlaşma uygulaması olmaya devam ederken yeni güncellemeler çıkarmaya da devam ediyor. Anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, yeni güncellemesini duyurdu. Artık mesajları düzenleyebilirsiniz. Ancak bunun için 15 dakikanız olduğunu unutmayın.

iMessage, Telegram ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında mesajları düzenleme özelliği mevcuttu. WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini önce Android beta sürümünde tanıttı ardından iOS beta sürümde de kullanıcılarına açtı. Peki, WhatsApp’ta mesajlar nasıl düzenleniyor?

WhatsApp’ta gönderilen mesajı düzenlemek için, öncelikle düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun. Seçenekler arasında ‘DÜZENLE’ yazısını göreceksiniz. Buna tıkladığınız da mesajınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz. Ancak bunu yapmak için süre kısıtlaması olduğunu unutmayın.

Mesajı gönderdikten 15 dakika içinde bu işlemi yapabilirsiniz. Karşı taraf mesajı değiştirdiğinizi anlayacak. Çünkü karşı tarafa ‘DÜZENLENDİ’ yazısı çıkacak. Bu özellik sadece mesajlar için kullanılabiliyor. Video veya sesli mesajlarda böyle bir özellik çıkmıyor.