WhatsApp yazı tipi boyutu nasıl değiştirilir?

Dünyada artık SMS kullanmak yerini anlık mesaj gönderme, sesli mesaj gönderme, fotoğraf video gönderebilecek uygulamalar kullanılıyor. Bunlardan en popüler uygulama da Whatsapp oldu. WhatsApp güncellemeleri ile kullanıcıları memnun ederken yazı tipleri içinde önemli bir adım atmıştı.

Bazı kullanıcılar anlatmak istedikleri konuya dikkat çekmek için kalın yazmak isteyebilir. Aslında bunu yapmak çok kolay ama kullanılmadığı için yaygın olarak bilinmiyor.

Peki bu yazı tiplerini nasıl değiştireceksiniz? Sizler için derledik…

Whatsapp uygulamasının içerisinde üç çeşit yazı fontları mevcut. Ancak çoğu kullanıcı bunu bilmiyor ve standart font ile yazı yazıyorsunuz. İsterseniz değişik yazı fontlarını da kullanabilirsiniz.

Cihazınızdan ayarları açın. Ekran butonuna dokunun. Açılan sayfada bulunan; “Yazı tipi ve boyutu” adlı menüyü seçin. Yazı tipi stili adlı butona basın. İstediğiniz yazı tipini; ” Yazı tiplerini indir” seçeneğinden indirin ve cihazınıza kurun. İşlem gerçekleşmiş olacak.

Whatsapp’ta kalın yazı ile yazmak için; *YAZACAĞINIZ CÜMLE* şeklinde yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken istediğiniz kelimenin başına ve sonuna “*” koymak.

İtalik yazı yazmak için; _YAZACAĞINIZ CÜMLE_ şeklinde yapabilirsiniz. Cümlenin başına ve sonuna “_” koymak.

Üstü çizili yazmak istiyorsanız; ~YAZACAĞINIZ CÜMLE~ simgelerini koyarak yapabilirsiniz.