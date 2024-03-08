Windows 11 de Android Telefon Web Kamerası Olarak Nasıl Kullanılır

Süreklilik Kamerası Mac bilgisayarlar için son derecede kullanışlı bir eklentidir. MacBook’ların kameralarının yeterince iyi olmadığı yönündeki şikayetlerden bıkan Apple çözüm olarak iPhone’unuzun kameralarını Mac bilgisayarınız için web kamerası olarak kullanmanıza izin veren bir özellik geliştirdi. Eğer telefonunuz Android ise ve bilgisayarınızda Windows ise hiç üzülmeyin, benzer bir özellikte sizin için geliyor.

Windows Insider’lar, iPhone’lara ve Mac bilgisayarlara benzer şekilde Android telefonun kameralarını Windows’ta sistem web kamerası olarak kullanma olanağına kavuşuyor. Telefonunuzu PC’nize bağladığınızda, akıllı telefonunuzu bilgisayarınızda video akışı olarak kullanma seçeneğini göreceksiniz. Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilir ve yayını istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz. Akışı, tıpkı bilgisayarınıza bağlı bir web kamerasını kullandığınız gibi, Windows bilgisayarınızdaki herhangi bir uygulamada web kamerası beslemesi olarak da kullanabilirsiniz.

Bunu etkinleştirmek için tek yapmanız gereken bilgisayarınızın Ayarlar uygulamasına gidip Bluetooth ve cihazlar, Mobil cihazlar bölümüne gidip “Cihazları yönet” seçeneğini işaretlemektir. Oradan telefonunuzu bilgisayarınızla eşleştirin; kamera yayınınızı bilgisayarınızla paylaşmanızı sağlayacak bir geçiş göreceksiniz. Bunun düzgün çalışması için bilgisayarınızın ayrıca bir güncelleme yüklemesi gerekebilir ve otomatik başlayacaktır.

Bu özellik ilk olarak CES 2024’te duyurulmuştu, ancak o zamanlar bunun Samsung telefonlarına (ve muhtemelen Samsung’un Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarına) özel olup olmayacağı veya daha fazla telefon ve bilgisayar için mevcut olup olmayacağı belli değildi. Microsoft’un en son blog yazısında Samsung’un ayrıcalıklarından bahsedilmiyor; yalnızca Android 9.0 veya daha yeni bir sürüme, Link to Windows uygulamasının 1.24012 veya daha yeni bir sürümüne ve (şimdilik) Windows 11’in Insider yapısına sahip bir telefona ihtiyacınız var.

2024’ün ikinci yarısında gelmesi beklenen Windows 11 24H2 güncellemesinde herkese dağıtılacaktır, ancak şimdilik yalnızca Insider’lar için geçerli olacak. Yalnızca bu özellik için Insider yapısı yüklemenizi önermiyoruz.