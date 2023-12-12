Windows 11’de Sabit Sürücüyü veya SSD’yi Biçimlendirme

Windows 11’de bir sabit sürücüyü veya SSD’yi biçimlendirmek için Dosya Gezgini’ni açın, “Bu Bilgisayar”a gidin, sürücüye sağ tıklayın ve işlemi başlatmak için “Biçimlendir”i seçin.

Biçimlendirirken kapasiteyi, dosya sistemini, ayırma birimi boyutunu ve birim etiketini göz önünde bulundurun. Sürücüyü yalnızca Windows ile kullanıyorsanız NTFS’yi, Mac ile de kullanıyorsanız exFAT’i seçin.

Biçimlendirmeden önce, sürücüdeki tüm verileri yedeklediğinizden emin olun; çünkü sürücüyü biçimlendirmek onu tamamen siler.

Windows 11’de bir sabit sürücüyü veya SSD’yi biçimlendirmek, sürücüdeki mevcut tüm verileri siler ve diski kullanıma hazırlar. Neyse ki, biçimlendirmeyi doğrudan Dosya Gezgini’nden yapmak çok kolaydır. İşte nasıl.

Dosya Gezgini’nde Sürücüyü Biçimlendirme

İlk önce Dosya Gezgini’ni açın . Bunu genellikle görev çubuğunuzdaki klasör simgesini tıklatarak yapabilirsiniz. Veya Başlat düğmesine sağ tıklayıp “Dosya Gezgini”ni seçebilirsiniz.

Herhangi bir Dosya Gezgini penceresinde “Bu PC”ye göz atın. “Cihazlar ve Sürücüler” listesinde, biçimlendirmek istediğiniz sürücüyü sağ tıklayın ve beliren menüden “Biçimlendir”i seçin.

Bir “Biçimlendirme” penceresi açılacaktır. Sürücünüzü nasıl biçimlendirmek istediğinizle ilgili seçenekler çıkacak. Karar verebilmeniz için her öğeyi tek tek inceleyeceğiz

Kapasite: Sabit sürücünüzün veya SSD’nizin biçimlendirildikten sonraki veri kapasitesi. Biçimlendirme, dosya sistemlerinin çalışma şekli nedeniyle ham disk alanının belli bir kısmını kaplar .

Dosya Sistemi: Dosya sistemi, işletim sistemine dosyaları diske nasıl kaydedeceğini ve diskten nasıl yükleyeceğini söyleyen bir veri yapısıdır. Sürücünün boyutuna bağlı olarak seçenekleriniz FAT, FAT32, NTFS veya exFAT olacaktır . Genel olarak, sürücü yalnızca Windows ile kullanılacaksa NTFS’yi seçebilirsiniz. Sürücünün Mac’te de okunabilir ve yazılabilir olmasını istiyorsanız exFAT’i seçin.

Ayırma Birimi Boyutu: Bu, sürücünüzü formatladığınızda dosya sistemi tarafından kullanılan temel blok boyutudur . Genellikle bu ayarı hiçbir zaman değiştirmeniz gerekmez; bu nedenle, istediğiniz dosya sistemini seçtiğinizde görünen varsayılan ayırma birimi boyutunu (NTFS için genellikle 4096 bayt) kullanın.

Birim Etiketi: Bu, biçimlendirilmiş sürücünüzü Dosya Gezgini’nde gördüğünüzde görünecek sürücü adıdır.

Format Seçenekleri (Hızlı Format): Sürücü iyi çalışıyorsa, yüksek düzeyde formatlama gerçekleştiren ve hızlı bir şekilde biten “Hızlı Format” ı seçebilirsiniz. Veriler hala sürücüdedir ancak ona yapılan tüm referanslar kaybolmuştur, bu nedenle yeni biçimlendirilmiş sürücüyü kullandığınızda verilerin üzerine yazılacaktır. “Hızlı Format” seçeneğinin işaretini kaldırmak, Windows’un diski sektör bazında çok daha uzun süren düşük seviyeli bir formatla kontrol etmesine neden olur, ancak aynı zamanda eski verilerin tüm izlerini de tamamen siler .

Tüm seçenekleri istediğiniz gibi hazırladıktan sonra, biçimlendirme işlemine başlamak için “Başlat“ı tıklayın.

“Başlat”a tıkladıktan sonra, Windows size “Biçimlendirme bu diskteki TÜM verileri silecektir” diyen bir uyarı mesajı açacaktır. Sürücüyü silip biçimlendirmeye hazırsanız “Tamam”ı tıklayın.

Sabit sürücünüzü veya SSD’nizi biçimlendirdiğinizde sürücüdeki tüm verileri kaybedersiniz. Daha ileri gitmeden önce sürücüdeki tüm verilerin yedeğini aldığınızdan kesinlikle emin olun!

Windows diski biçimlendirirken soldan sağa doğru hareket eden yeşil bir işlem göstergesi göreceksiniz. Tamamen dolduğunda format tamamlanacak ve bir uyarı penceresi göreceksiniz. “Tamam”ı tıklayın.

Biçimlendirme başarısız olursa “Windows Biçimi Tamamlayamadı” hatasını düzeltmenin kolay yolları vardır .

Bundan sonra format penceresini kapatın ve başlamaya hazırsınız. Yeni biçimlendirilmiş sürücünüz Dosya Gezgini’nde görünecek ve veri depolamaya hazır olacaktır. Başka bir sürücüyü biçimlendirmeniz veya içindeki verileri silmeniz gerekiyorsa, Dosya Gezgini’nde sürücüye sağ tıklayın ve “Biçimlendir” seçeneğine tıklayın.

Yalnızca bir sürücüyü biçimlendirmeniz gerekiyorsa, Dosya Gezgini gayet iyi çalışacaktır. Ancak Disk Yönetimi Yardımcı Programı, bölüm yönetimi gibi birçok durumda yararlı olan daha gelişmiş işlevlere sahiptir. Sürücünüzü neden biçimlendirdiğinize bağlı olarak bunun yerine bunu kullanmak isteyebilirsiniz.