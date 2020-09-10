10 Eylül 2020 A101 Teknoloji İndirimleri

9.000 marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101’in her hafta sunduğu uygun fiyatlı teknolojik ürünler arasında bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, cep telefonlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün yer alıyor.

TELEVİZYONUNU YENİLEMEK İSTEYENLER İÇİN HARİKA SEÇENEKLER BU HAFTA A101’DE…

Kaçırılmayacak ürünler arasında ilk sırada yer alan TOSHIBA 65UL2063DT 65” Ultra HD Smart LED TV’nin 4K Ultra HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişi bulunuyor. Dâhili Wifi ve bluetooth özellikleri ile youtube, netflix, prime video uygulamalarına kolayca erişim sağlayarak evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 4.999 TL’den tüm A101 marketlerinde.

TOSHIBA 49LL2A63DT 49” Full HD Smart LED TV ise dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişine sahip. Vestel güvencesinde 3 yıl garanti sunan televizyon ücretsiz montaj hizmeti ve 2.799 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde müşterilerle buluşuyor.

SEG MARKA BUZDOLABI VE BULAŞIK MAKİNESİ A101 MARKETLERİNDE…

SEG SNF 4500 A+ NO-FROST Buzdolabı, 450 L brüt hacmi ile dikkat çekerken nem kontrollü sebzeliği sayesinde sebze ve meyvelerin tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlıyor. Değiştirilebilir kapı açılış yönü ve hareket kolaylığı sağlayan tekerlekleri ile kullanım kolaylığı sağlayan ürün 2.199 TL’den satışa sunuluyor.

Su israfını minimize eden A++ enerji sınıfı SEG SBM 6001 Bulaşık Makinesi ise 6 farklı programı, 12 kişilik yıkama kapasitesi ve zaman erteleme fonksiyonu ile hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl Vestel servis güvencesi sunan ürün 1.499 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde.

10 EYLÜL’DEN İTİBAREN A101’İN TEKNOLOJİ REYONLARINDA GÖZE ÇARPAN CAZİP ÜRÜNLER…

Haftanın fiyat/performans ürünü LENOVO IDEAPAD 3 Notebook A101 marketlerinin raflarında dikkat çekiyor. Windows 10’lu modern dizüstü bilgisayar, inceliği ve hafifliği sayesinde istenilen her yerde rahatlıkla kullanılabiliyor. AMD 3020E işlemcisi, 15.6″ HD ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB SSD kartı bulunan mükemmel ürün 1.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den satın alınabiliyor.

Dikkatleri çekecek bir diğer ürün ise, LENOVO E10 Tablet. 10.1″ HD ekranı, 1.3 GHz işlemcisi ve 4850 mAh pil kapasitesinin yanı sıra 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına da sahip olan tablet 2 yıl garantisiyle birlikte 899 TL’den A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

LENOVO 300 WIRELESS Kablosuz Mouse; 1000 DPI hızı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği ve yazılım ihtiyacına gerek duymadan kullanıma hazır olan sistemiyle u hafta A101 reyonlarında yerini alıyor. 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 49,95 TL’den satışa sunulan kaçırılmayacak bir ürün.

Akıllı televizyonları tamamlayıcı nitelikteki akıllı kumanda A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

PIRANHA SMART TV Akıllı Kumanda, sesli komut verme, Akıllı TV, Android TV Box, tablet, PC, projektör ile bağlanabilme özelliklerine sahip. 49,95 TL gibi son derece cazip bir fiyata satılan ürün 2 yıl garantisiyle birlikte 10 Eylül’den itibaren tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

Günün her anında kullanıma oldukça uygun, müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiren PIRANHA Bluetooth Kulaklık da bu haftanın cazip ürünlerinden. 3 saate varan şarjlı kullanımı, tere dayanıklı aparatı sayesinde kolay kullanım sağlayan ürün 39,95 TL fiyatı ile satışa çıkıyor.

PIRANHA Kablosuz Masaüstü Şarj Aleti, şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye olanak sağlıyor. 10W gücü, tak çalıştır özelliği ile hayatı kolaylaştıran ürün sadece 34,95 TL.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI VE UYGUN FİYATLI KÜÇÜK EV ALETLERİ TÜM A101 MARKETLERİNDE ALICILARI İLE BULUŞMAYI BEKLİYOR…

Bu hafta A101 raflarında yerini alan SCHAFER KAHVEKEYFİ Türk Kahvesi Makinesi kahve keyfini taçlandırıyor. 500-600 W ısı gücü, 4 fincan kapasitesi, 2 farklı pişirme fonksiyonu ile közde pişirme ve normal pişirme imkanı, 10 saniyede otomatik kapanma özellikleri yanı sıra kahve ölçü kaşığı ile birlikte satılan ürün 2 yıl garantisi ile birlikte 239 TL fiyattan alıcıların beğenisine sunuluyor.

SCHAFER TOSTKEYFİ Tost Makinesi ise 1750 W ısı gücü, 6 adet tost yapabilme imkânı, 180 derece açılabilir üst gövde, yanmaz, yapışmaz döküm pişirici plakaları ile aperatif yiyecekler hazırlamayı kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün 10 Eylül haftası 199 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

Şık tasarımı ve 199 TL fiyatıyla öne çıkan ARZUM PRACTICAL AR4069 Dik Süpürge, 1,5L toz haznesi ve 800 W yüksek emiş gücü ile temizliği keyifli hale getiriyor. 3 yıl garantisi bulunan ürün elektrik süpürgesini yenilemek isteyen titiz ev kadınları için tüm A101 marketlerinde satışta.

Evde sağlıklı ve besleyici yoğurt yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir ürün; KIWI KYM 7209 Yoğurt Makinesi. 7 adet 180 ml cam kavanoz ile birlikte toplam 1,26 litrelik kapasitesi bulunan yoğurt makinesi ile hem sade hem de meyveli yoğurt yapılabiliyor. Bu cazip ürün, 2 yıl garantisiyle birlikte 129 TL’den tüm A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den satın alınabiliyor.

KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender bu haftanın avantajlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 300 W gücü, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçak ve blender başlığı ve 69,95 TL fiyatıyla göze çarpan ürünün 2 yıl garantisi bulunuyor. Bu muhteşem yardımcıya tüm A101 marketlerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

2000 W motor gücüne,1.7 L su haznesine, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine sahip KIWI KK 3304 Su Isıtıcı ise 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 39,95 TL.

BU HAFTA KİŞİSEL BAKIM REYONUNDA NELER VAR?

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti bakımına önem veren erkekler için 99,95 TL’den satışa çıkıyor. Hassas saç kesimi, sakal düzeltme ve şekillendirme gibi pek çok kullanım alanına sahip ürün, şarjlı standı, 4 adet kılavuz tarağı, fırçası, bakım yağı ve çantası ile birlikte harika bir set.

Formunu korumaya dikkat edenler için APRILLA ABS 1080 Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü bu haftanın kişisel bakım ürünleri arasında yerini alıyor. Yüksek hassasiyet sensörü ve 180 kiloya kadar ağırlık ölçümü yapabilen ürün aynı zamanda vücut analizinin mobil uygulama ile akıllı telefondan da takip edilebilmesini sağlıyor. 2 yıl garantisi olan ürün, 99,95 TL fiyatı ile a101.com.tr adresinden de satın alınabiliyor.

Her evin olmazsa olmazlarından SCHAFER VENTUS Saç Kurutma Makinesi 2000 W motor gücü, 2 kademeli hız ayarı ve aşırı ısınma koruması ile bu hafta A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor. 75 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünün 2 yıl garantisi de bulunuyor.