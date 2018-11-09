10 KASIM’DA ATATÜRK İÇİN EL ELE “ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ”

Kadıköylüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek. Kadıköy Belediyesi'nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6,5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yılında Kadıköy’de gerçekleştirilecek “ATA'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda bir araya gelecek. 2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen saygı zincirine tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak destek verecek.

Geçtiğimiz yıllarda binlerce Kadıköylünün katıldığı zincir, Maltepe Sahili’ne kadar uzamış, 2’li, hatta 3’lü sıralar oluşturulmuştu. Bu yıl daha büyük bir katılımın beklendiği, 10 Kasım Cumartesi günü saat 08.00’den itibaren oluşturulacak olan “Ata’ya Saygı Zinciri”ne herkes davetli.

TARİH: 10 KASIM CUMARTESİ

SAAT: 08:00

YER: Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arası

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