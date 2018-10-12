12 Kasım’dan önce WhatsApp verilerinizi Yedeklemeyi Unutmayın

Bundan tam bir ay sonra, WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive’da depolanan eski WhatsApp sohbet yedeklerini silecek. Telefon belleğindeki sohbet geçmişi ve yedekler bundan etkilenmeyecek. Aynı zamanda yedekleri iCloud’da depolanan iOS kullanıcılarının da endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Yani güvendeler. Ancak, Google Drive otomatik olarak bir yıldan uzun süredir güncellenmeyen sohbet yedeklerini silecek. Yani, 12 Kasım’dan önce yedeklerini güncellemeyenler veri kaybına uğrayacaklar.

Android için WhatsApp, sohbetlerinizi Google Drive’a ücretsiz olarak yedekleyecek fakat bu, eski yedeklere zarar verebilir. Kaspersky Lab uzmanları, WhatsApp’ın önde gelen hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra ister Drive’da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyarıyor.Dolayısyla bu durum güvenlik sorunlarına da neden olabilecek.

Kaspersky Lab uzmanları buradan hareketle WhatsApp yedeklemelerinin güvenliği ve gizliliği ile ilgili bazı temel soruları yanıtladı:

1. Google neleri depoluyor?

Android için WhatsApp, verilerini Google Drive’a düzenli olarak yedekleyebilir. Bu kopyalar ayarlara bağlı olarak yalnızca metin veya metin, fotoğraf ve video olabilir. Bu yeni bir özellik değil, yedeklemeler senelerdir bu şekilde çalışıyor. Google Drive’a yedekleme ayarlarınızın yapılandırılma durumunu kontrol etmek için Menü -> Ayarlar -> Sohbetler -> Yedekleme adımlarını takip edin.

2. 12 Kasım’da gerçekleşecek değişiklikler nelerdir?

Her dosya Google Drive’da belli bir alan kaplar ve kalan depolama kotanızı düşürür. Ancak, WhatsApp’in sahibi Facebook ve Google, WhatsApp yedeklemelerini kotaya tabi tutmama konusunda anlaştı. Böylece Google Drive’da daha fazla veri depolayabileceksiniz.

3. Peki silinme nedir?

Uzun zamandır Google Drive’a yedekleme yapmıyorsanız ve WhatsApp’ınızda otomatik yedekleme ayarı kapalıysa eski (bir yıldan daha fazla) kopyalarınız otomatik olarak silinir. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için 12 Kasım’dan önce en az bir kez WhatsApp verilerinizi manuel olarak yedeklemelisiniz.

4. WhatsApp sohbet geçmişi yedeğimi kaybedersem ne olur?

WhatsApp’ı yeni bir telefona yüklediğinizde hala arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz ve grup üyeliklerinizi kaybetmezsiniz fakat sohbet geçmişinizi göremezsiniz.

5. Karşılaşabileceğim riskler nedir?

Bazı riskler hep vardı ve olmaya da devam edecek. WhatsApp’te depolanan sohbetler şifrelenmiştir ve sadece sohbetteki kişiler tarafından okunabilir fakat Google sunucularındaki yedekler bu korumadan mahrum. Google Drive’da depolanan veriler ulaşıma açıktır. Bu yüzden, bu tür bir yedekleme, gizliliğinize karşı olası bir tehdit oluşturur.

6. Sohbetlerimi yedeklemek istiyorum ama Google’da değil! Ne yapmalıyım?

WhatsApp telefonunuzun belleğini yedekleyebilir. Bu yedekler sohbetlerinizi yeni bir telefona aktarmak için veya WhatsApp silinip tekrar yüklendiğinde geri yükleme yapmak için kullanılabilir. Fakat telefonunuzu kaybederseniz yedeğinizi de kaybedersiniz. Yani verilerinizi manuel olarak hafıza kartınızdan (\sdcard\WhatsApp\) bir bilgisayara veya şifreli bulut hizmetine kopyalamanız gerekir.

7. Daha kolay bir yolu yok mu?

Google Play, WhatsApp verilerinizi depolamak için onlarca uygulama sunuyor. Fakat ne yazık ki hiçbiri tanınmış geliştiriciler tarafından yapılmamış ve birçoğu kök erişim izni gerektiriyor. Bu uygulamaları yüklemek güvenli olmayabilir, hiç farkında olmadan yedekleme uygulaması gibi görünen fena bir Trojan virüsünü telefonunuza bulaştırabilirsiniz. En azından sadece yüksek puan almış ve sıklıkla indirilen uygulamaları yüklemenizi öneriyoruz. Ayrıca akıllı telefonunuzun kötü yazılımlardan korunmasına da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.