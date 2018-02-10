150’den Fazla Yeni Emoji Geliyor

AynÄ± emojileri kullanmaktan sÄ±kÄ±lan kiÅŸiler iÃ§in mÃ¼jdeli haber. 150’den fazla emoji geliyor.Â Unicode ConsortiumÂ tarafÄ±ndan emoji 11.0 tanÄ±tÄ±ldÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artÄ±k neredeyse herkes telefon kullanÄ±yor ve bu telefon kullanÄ±mlarÄ± gittikÃ§e artÄ±yor. Ä°nsanlar mesajlaÅŸÄ±rken her cÃ¼mlenin sonuna emoji koymaya Ã¶zen gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±.Â Unicode Consortium sÃ¼rekli emojileri gÃ¼ncelliyor.

Unicode Consortium 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in 157 tane yeni emojilerin test aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu duyurdu. Fakat bu 157 tane olan emojilerin neredeyse hepsi emoji sayÄ±lmaz. Ã‡oÄŸunlukla emojilerin iÃ§inde cilt tonlarÄ± bulunuyor ve bu yÃ¼zden bulunan asÄ±l emojilerin sayÄ±sÄ± ise 77 ye dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Emojilerin sÃ¼rÃ¼mÃ¼ 5.0 dan 11.0 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ne atlanmasÄ±nÄ±n sebebi ise Unicode StandartlarÄ±na uygun olabilmesi iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Yeni gelen emojileri ise IOSÂ 12 sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n iÃ§inde gÃ¶rebileceÄŸiz. Yeni gelen gÃ¼ncelleme ile birlikte silah, tren, koÅŸan kadÄ±n emojilerinin yÃ¶nleri deÄŸiÅŸtirilecek ve Ã¼zgÃ¼n kaka soru iÅŸaretli adam artÄ±k kullanÄ±lamayacak.



Yeni emojileri beÄŸendiyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayÄ±n.