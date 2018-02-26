18 Mart 2018 Tarihinde Şiddetli Bir Güneş Fırtınası Bekleniyor

Manyetik fırtınalar 18 Mart’ta Dünya’yı kaplayacak

TASS Rusya haber alma ajansının ve ria‘nın haberine göre 14,16,17 ve 18 Mart tarihlerinde şiddetli bir jeomanyetik durum bekleniyor.

Bu periyottan önce Şubat ayının sonundan Mart ortasına kadar olan manyetosferi sakin olacak. 18 Mart’ta beklenen manyetik fırtına, yılın başından beri üçüncü olacak. Bundan önce, 19 Şubat’ta zayıf bir manyetik fırtına kaydedildi. Bir önceki olay 15 Ocak’ta tescillendi.

Güneş Fırtınası ( Solar Fırtına ) Nedir?

Bilindiği gibi daha önce 2012 yılında Güneş yüzeyinde güçlü bir parıltı görülmüş ve resmi kayıtlara geçmişti. İki yıl aradan sonra öncekine göre daha güçlü bir şekilde gerçekleşen parıltı, güneş fırtınası ile Dünya’ya yönelmiş durumda. Güneş fırtınası ya da Solar fırtına, Güneş’te meydana gelen füzyon olayı sonucunda kızıl ve kırmızımsı renkte bir alev oluşturmakta ve bu alev ortalama 15 – 20 bin km yükselerek Güneş fırtınasına dönüşmektedir. Kaynak Online Fizik https://goo.gl/fziGD7