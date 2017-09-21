2.5D Aksiyon Oyunu HIDDEN DRAGON LEGEND PlayStation 4 İçin Yayınlandı

OASIS GAMES’in yayıncılığını üstlendiği aksiyon-macera oyununda antik Çin’in gizemli dünyasında düşmanlarınıza meydan okuyacaksınız

Oasis Games Ltd., bugün yaptığı bir açıklamayla 2.5D aksiyon oyunu HIDDEN DRAGON LEGEND’ın PlayStation®Store’da yerini aldığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde Steam üzerinden PC sürümünün de yayınlanacağı belirtilen oyunu şimdilik sadece PlayStation®Store’dan 50,99 TL’ye almanız mümkün.

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HIDDEN DRAGON LEGEND, oyuncuları İmparatorluk dönemi Çin topraklarına, kötü güçler tarafından zehirlenerek şeytani amaçlar için kullanılmış bir karakterin hikayesine götürüyor. Kahramanımız etkisi altında olduğu büyüden kurtulunca yaptıklarını hatırlıyor ve kendisine bunu yaptıran güçlere karşı savaş açıyor. Düşmanlarını akrobatik hareketler ve özel güçlerle alt etmeye çalışan kahramanın yeteneklerini oldukça detaylı yetenek ağacından geliştirebilir ve kendi oynayış stilinize göre özelleştirebilirsiniz.Pek çok farklı yetenek ve silaha sahip sayısız düşmanla karşılaşacağınız oyunda, rakiplerinizi alt edecek özel stratejiler geliştirmeniz gerekiyor.

Oyuncular özellikle hack & slash aksiyonun en heyecanlı anlarında, nefes kesen kombolara imza atarak düşmanlarını yenebilirler. Ayrıca Metroidvania tarzı bulmacaları çözmek de oyundaki kilit dinamiklerden biri. Ancak bulmacaları başarıyla çözebilirseniz Ejder Kazanı (Dragon Cauldron) büyüsünü elde ediyor ve bir anda olağanüstü güçler kazanıyorsunuz. Bu güçler karşılığında ise ruh sağlığınız ve mantığınızdan bir parça ödün veriyorsunuz zira büyüyü aktive etmek gücünüzü katlıyor olsa da sizi kana susamış bir canavara çeviriyor aynı zamanda.

Oasis Games İş Geliştirme Direktörü Alen Wu, Pax West 2017’de verdiği demeçte oyunla ilgili düşüncelerini “HIDDEN DRAGON LEGEND, akrobatik saldırıları, zorlayıcı savaşları ve zengin hikaye örgüsüyle oyunculara bitmek bilmeyen bir eğlence vadediyor,” sözleriyle dile getirdi.

Ana Özellikler:

Aksiyon yüklü oynanış — Antik Çin medeniyetinde geçen 2.5D Hack & Slash oynanış

— Antik Çin medeniyetinde geçen 2.5D Hack & Slash oynanış Değişken dövüş sistemi — Düşmanları çeşitli saldırılar ve kombolarla etkisiz hale getirme

— Düşmanları çeşitli saldırılar ve kombolarla etkisiz hale getirme Beceri gerektiren çarpışmalar – Düşman dalgalarını alt etmek için tam doğru zamanda karşı atağa geçin ve kombolarınızın gücünü katlayın

Düşman dalgalarını alt etmek için tam doğru zamanda karşı atağa geçin ve kombolarınızın gücünü katlayın Beklenmedik keşifler ve stratejiler — Oyuncular sıçrayarak, yüzerek ya da tırmanarak gizli alanları keşfedebilir ya da düşmanlardan kaçabilirler

— Oyuncular sıçrayarak, yüzerek ya da tırmanarak gizli alanları keşfedebilir ya da düşmanlardan kaçabilirler Çeşitli engeller — Oyuncular heyecanlı bulmacaları çözerek ekstra güçlerini harekete geçirebilir ve boss’ları alt edebilirler

— Oyuncular heyecanlı bulmacaları çözerek ekstra güçlerini harekete geçirebilir ve boss’ları alt edebilirler Detaylı yetenek ağacı — Ruh Taşları aracılığıyla detaylı yetenek ağacında sayısı kombinasyonu deneyebilir ve özel komboları ortaya çıkarabilirsiniz

— Ruh Taşları aracılığıyla detaylı yetenek ağacında sayısı kombinasyonu deneyebilir ve özel komboları ortaya çıkarabilirsiniz Bitmek bilmeyen eğlence — 10 saatin üzerinde oynanış ve türü hiç bilmeyen oyuncuların bile kolaylıkla öğrenebileceği yapı

Hidden FRAGON LEGEND trailer