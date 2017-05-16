2. El iPhone 7 Fiyatları 2017 Güncel

Telefon fiyatlarındaki artış dur durak demeden yükseliyor. Telefon satışları ise yükselen fiyatlara rağmen sürekli yüksekte seyretmesi ise herhangi bir indirime sebep olmuyor. Büyük markalar fiyat indirimi yapmadığı gibi tekno marketlerde fiyatlarda rekabete girmeyerek kampanya yapmıyorlar. Yinede bitmek bilmeyen bir 2.el telefon pazarımız mevcut. Bu pazarın yıldızı ise değerini kaybetmeyen, değerli maden iPhone model telefonlar.

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iPhone 7 fiyatları ne durumda, hangi iPhone modeli kaç liraya 2. elden satılıyor hepsini paylaşacağız. 2.el iphone fiyatları hakkında net bilgiler elde edeceksiniz. Ayrıca yurt dışı telefonlar ve Apple Türkiye garantili 2. el iPhone 7 fiyatları hakkında da bilgi paylaşacağız.

Bu sektörün en iyi takibi forumlar ve tabiki sahibinden.com 2.el satış sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yapılabiliyor tabi ama aradığınız bulmak çok zor olabiliyor. Site çok ziyaret edildiği için ilan sayısı da fazla oluyor. Ama ithal ettiği telefonu satanlar, iCloud hizmeti verenler, takas isteyenler, replika iPhone fiyatı verenler çok olunca aradığınızı bulmakta zor oluyor. Sizin için telefonların durumuna göre fiyatlarını listeledik.

2. el iphone fiyatları listemiz işinizi görecektir.

Karşınızda 2.el iPhone fiyatları 2017

iPhone 7 Plus

Apple'ın son göz bebeği olan ve henüz S serileri piyasa sürülmeyen iPhone 7 Plus serisi telefonların sıfırı 4.449 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Son seri telefon olduğu için piyasası oldukça yüksek. Herkes iPhone 8 pompalıyor ama iPhone 7s çıkmadan nasıl 8 serisi gelecek belli değil. Dayandıkları tek nokta iPhone'un 10. yaş gününü kutlayacak olması.

iPhone 7 Plus ikinci el olarak 1300 adetten fazla ilan girilmiş. Çoğu ilan reklamdan oluşuyor. Karşımıza ilk çıkan telefonlar ise 2900 TL. Bu fiyata sunulan telefonlar ise ilanda belirtilmemesine rağmen yurt dışından getirilme. Yine yurt dışı telefonların listesi 3300 TL'ye kadar devam ediyor. Daha sonra bu fiyatlardan (3300 TL ) Gsm firmasından alınanlar listeleniyor. iPhone 7 Plus 128 GB olan modellerde bu fiyattan başlıyorlar fakat yurt dışı ürünler.

iPhone 7

5.5 inçlik abisinin yanında 4.7 inçlik küçük iPhone 7'nin sıfır fiyatı ise 3799 TL. 2. el fiyatları ise 2300 TL ila 2500 TL arasında değişiyor. 128 G olan modeller 2600 TL'den başlarken 3-4 aylık Gsm firmasında alınma olan TR garantili iPhone 7'ler ise 2750 TL'den başlıyor.

Listeler sürekli olarak güncellenmeye çalışılacaktır. iPhone 7 ilanlarınızda iletişim numarası vermeyin ve 2.el telefon satışına izin veren yerlerden satışını yapınız. Fiyatlarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.