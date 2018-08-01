2. El iPhone Fiyatları 2018 (Zamlı Tarife)

Apple ürünlerine gelen son zamlardan sonra 2.el telefon piyasası da değişti. Bu sebeple ikinci el iPhone model telefon almak isteyenler için bir liste hazırladık. iPhone fiyatları ne durumda, kullanılmış telefon fiyatları hangi rakamları gösteriyor hepsini bu yazıda öğreneceksiniz.

Liste kriterleri neler oldu?

İnternet üzerinde 2.el telefon satışına hizmet veren web sitelerinden alınan fiyat ortalamaları verildi. Bu fiyat ortalamaları verilirken satın alınabilir durumda cihazların fiyatları baz alındı. Kozmetik olarak kondisyonu cihazın çalışmasını engellemeyen cihazlarında fiyatları hesaplamaya dahildir. Son olarak yurtdışı telefonlar ve IMEI sorunu olmayan telefonların listede olduğunu belirtelim.

İşte Zamlı Tarifeden 2.el iPhone Fiyatları

iPhone X

iPhone'un kendi modelleri içinde en yenilikçi modeli. Yılların klasik iPhone tasarım çizgisinden tamamen ayrılan bu tasarıma sahip telefonun piyasası hiçte fena değil. Eylül 2018'de en az 3 farklı modelinin sunulması beklenen cihazın sıfır modelinin Ağustos 2018 itibariyle;

Apple Store fiyat: 7.499 TL

İkinci el piyasası ise sadece Sahibinden.com üzerinde 3000'den fazla ilanı bulunuyor. Bunların sadece 1400 adedi 2.el olarak satışta. Pasaport kayıtlı temiz cihazlar 4900 TL gibi bir fiyattan başlıyor. 5500 TL civarında ise Apple Türkiye garantili cihazları görebilirsiniz. 1-2 aylık cihazlarda ise fiyatlar 6000 TL'ye ulaşıyor.

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X ile aynı zamanda piyasaya sürülen bu cihaz, iPhone klasik tasarım serisinin son modeli.

iPhone 8 Plus Apple Store sıfır fiyatı 5.899 TL

iPhone 8 Apple Store sıfır fiyatı 5.199 TL

2.el piyasası ise pasaport kayıtlı temiz 8 Plus 4000 TL civarında seyrediyor. 1-2 aylık cihazlar ve Turkcell'den alınma cihazlar ise 5.000 TL gibi bir rakam ulaşıyor.

Son seriden önceki modellerin fiyatlarını ise aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Artık iş görmez durumda olduğu için iPhone 3 serisi listeye eklenmemiştir.

iPhone 4 ve 4s

Yılların eskitemediği iPhone modellerinden birisi. Telefon ihtiyacınızı gidermek, Whatsapp ile iletişim kurmak ve hatta fotoğraf paylaşımı yapabileceğiniz bir model. Genelde orta yaş üstüne hitap ediyor ama ihtiyaç dahilinde işinizi görecektir.

200 TL'nin aşağısındaki ilanların neredeyse hepsi kusurlu. Sorunsuz yazan ilanlarda bile "Sadece iCloud sorunu var" yazıyor. Bu tür cihazlardan uzak durmanızı tavsiye ederiz. 200 TL'lik ilanların yine bir çoğunda tuş ve çizik sorunu bulunuyor. Bu fiyatlar üzerinden satıcı ile görüşüp konuşmalısınız. Cihaza format atılabilir olması önemli.

iPhone 5 ve 5S

Zamanının iPhone X'i diyebileceğimiz model telefon iPhone 5s serisi 500 TL'den başlayan fiyatlar alınabiliyor. Artık garantilisini bulmak zor olsa da Apple'dan veya Turkcell'den alınma cihazların fiyatı ise 900 TL'ye kadar çıkabiliyor. S olmayan modellerde ortalama 500 TL'den satışta. iPhone 5C fiyatları da aynı çizgide devam ediyor.

iPhone 6 Serisi (6, 6S ve 6S PLus)

Klasik iPhone tasarımını başlatan bu seri de 3 farklı model bulunuyor. 6s ve 6s Plus modellerinin ise halen sıfır satışı bulunmakta. iPhone 6s 3.339 TL, iPhone 6s Plus ise 4.199 TL'den Apple Store üzerinde satışta.

6 serisi ise piyasada derin çizikli olan modelleri 1.000 TL civarında satışta. Biraz daha temiz modelleri ise 1.200 TL gibi rakamlara bulunabilir.

İkinci elde çok fazla sayıda satışta bulunan iPhone 6s ise 1.400 TL 'den bulunabiliyor. Kozmetik olarak çok temiz bir cihaz arıyorsanız 1500 TL'nin biraz üstüne çıkmanız gerekiyor. Serinin Plus olan modeli ise 1900 TL civarında.

iPhone 7 ve 7 Plus

Apple Store'da satışı bulunan bu ürünlerden iPhone 7 olanı 4.199 TL, iPhone 7 Plus ise 4.999 TL'den satılıyor.

Bir önceki seri olan bu iPhone modeli de oldukça fazla tutuluyor. Temiz olanların ortalama fiyatı 2000 TL'nin biraz üzerinde. iPhone 7 Plus ise 2800 TL gibi bir rakamdan satışta.

Sonuç

Sonuç olarak 2. iPhone telefon almak istiyorsanız piyasayı iyi araştırın ve fiyatları mutlaka karşılaştırın. Son gelen zamlar yüzünden farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir. Ayrıca cihazı görmeden satın alım yapmayın. Çünkü cihazların resimleri aldatıcı olabilir. iPhone çizilmeye çok müsait bir telefon modelidir. Ayrıca tuşları ve ekran değişimi çok fazla yapılır. Tuş arızası ve ekran değişimden kaynaklı dokunmatik problemleri olabilir.

Ayrıca sıfır iPhone almayı düşünüyorsanız Eylül ayında tanıtımı yapılacak yeni modelleri de beklemenizi öneririz. Daha uygun fiyatlı iPhone modelleri gelebilir ve çift sim özelliği olan iPhone telefonlarında piyasaya çıkma ihtimali bulunuyor.

Fiyatlar değişken olduğu için piyasada farklı fiyatlar görürseniz lütfen bildirin. iPhone fiyatları hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.