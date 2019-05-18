20.000 € ödüllü İlk uluslararası Asphalt 9: Legends Espor turnuvası

Gameloft “Asphalt Esports Series” Turnuvasının İlkini Gerçekleştiriyor

ESL işbirliği ile Gameloft, turnuvanın resmi oyun cihazı Black Shark ile mobil esporun sınırlarını zorluyor

İstanbul, 17 Mayıs, 2019 -Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, dünyanın en çok indirilen mobil yarış oyununda gerçekleştirilecek yeni bir mobil espor turnuvası olan “AsphaltEspor Series”in lansmanını duyurdu.Gameloft, önde gelen espor şirketi ESL ile ortaklığı ve ilk turnuvanın resmi oyun cihazı olan Black Shark ile rekabeti bir üst seviyeye taşıyacak. “Asphalt Esports Series”in büyük finali de başlangıcına uygun olarak Avrupa’nın en büyük oyun fuarı Gamescom’da yapılacak.

“Asphalt Esports Series” 9 ülkeden oyunculara, birden fazla ödüllü mobil yarış oyunu Asphalt 9: Legends’ta rakipleriyle yüzleşme şansı verecek.Gameloft ayrıca, turnuvayı daha heyecanlı hale getirmek için turnuvanın resmi araba markası olarak Porsche’udavet etti. Oyuncular 4 ay boyunca adrenalin yüklü yarışlarda turnuva elemelerine katılabilecek ve her ülkeden* en iyi oyuncunun katılacağı, 20,000€ ödüllü büyük finalde yarışma şansını elde edebilecekler.

Gameloft Pazarlama ve İletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Damien Marchi, “Espor’un mobile gelişi endüstrinin doğal bir evrimi ve mobil oyunculuğun ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Gameloft’un tüm oyunculara en iyi oyun deneyimini sunma felsefesi ile uyumlu olarak, herkese oyun endüstrisinin en büyük etkinliklerinden birinin sahnesinde yer alma fırsatını sunmak istiyoruz.” dedi ve “İlk “Asphalt Esport Series” turnuvasında en iyi mobil oyun cihazı Black Shark ve mobil yarış oyunlarının referans noktası Asphalt 9: Legends ile rekabeti ileriye taşıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Black Shark Global Başkan Yardımcısı David Li, “Oyuncular tarafından kurulmuş bir oyun şirketi olarak Gameloft ile işbirliği yapmaktan dolayı gururluyuz.Bu işbirliği akıllı telefonların kesinlikle öncü yeni oyun cihazları olduğunu kanıtlıyor.” dedi ve“Üstün teknolojimiz ile oyuncuların kapasitelerini aşacağını ve mobil oyunculukta yeni bir boyutu keşfedeceklerine eminiz.” diyerek görüşlerini paylaştı.

Sektördeki en iyi sıvı soğutma sistemi ile donatılmış olan Black Shark 2, dünyanın en düşük gecikmeli ekran dokunuşu ve zorlu oyunlarda bile en gelişmiş grafik performansını sunan DSP teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonu olma özelliklerine sahip.

“Black Shark tarafından sunulan Asphalt Esports Series”in ilk eleme turları 20 Mayıs 2019’da başlıyor.

En iyi takımlar genel sıralamalarına göre seçilecek ve ardından Ağustos’ta Gamescom oyun fuarında yapılacak büyük final için Almanya’da buluşacak.

“Black Shark tarafından sunulan Asphalt Esports Series”, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden katılacak oyunculara açık olacak.

Asphalt 9: Legends’ı App Store,Google Play, ya daMicrosoft Store üzerinden indirebilirsiniz.