2017 Sonbahar’da Piyasa Çıkacak Olan Amiral Gemisi Akıllı Telefonlar

Ağustos ayı yeni telefon haberleri ve yeni özellikler açısından yavaş geçti. Muhtemel sebepler ise okula geri dönüş zamanı ve yazın son zamanlarını geçirmesi oldu.

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Fakat Eylül ayı bir çok yeni amiral gemisi telefonun tanıtımı ile geçecek.

Şimdiye kadar 2017 yılında, Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, LG G6, HTC U11, Motorola Moto Z2 Force, OnePlus 5 gibi amiral gemisi telefonlar piyasa çıktı. Fakat yıl henüz bitmedi. Bildiğiniz gibi yakında IFA fuarı başlayacak. Bir markanın bu fuarda boy göstermek için hazırlandığını biliyoruz. Eğer yeni telefon almayı planlıyorsanız bir müddet daha beklemeniz üst seviye bir telefon ile aynı fiyata buluşmanızı sağlayabilir.

Nokia 8

Muhtemelen bu hafta başında duyurular başlar. İlk haberin Nokia 8'den gelmesi bekleniyor. Snapdragon 835 işlemci ve Carl Zeiss çift kamera lens ile gelecek olan telefon pazara yeni bir soluk getirebilir.

Galaxy Note 8

23 Ağustos tarihinde ise Samsung Galaxy Unpacked etkinliği yapılacak ve Galaxy Note 8'in resmi olarak tanıtılması bekleniyor. 6.4 inç lik sonsuz ekrana sahip olacak Note 8, s-pen ile kendi markasını yarattı. Cihazın satışı ise Ağustos sonu veya Eylül başında başlayacak.

Essential Phone

Android kurucularından Andy Rubin'in Essential telefonu da bu hafta veya diğer hafta tanıtılabilir. Sağlam donanım özellikleri ve rekabetçi bir tasarımla gelmesi beklenen telefonunun amiral gemilerle baş edebilecek mi hep beraber göreceğiz.

LG V30

Ağustos aynının sonunda ise IFA Berlin fuarında sahne alacak olan LG, yeni V30 model telefonunu tanıtacak. LG V30'da yeni amiral gemisleri gibi sonsuz ekran yani ana menü butonu olmayan bir tasarımla gelecek. Hatta LG G6'da olduğu gibi 18:9 ölçüsünde bir ekran ile gelebilir. LG V30 Eylül ayının ortasında satışa sunulacak.

Pixel 2

Google ise yeni Pixel 2 serisi ile boy gösterecek. Küçük model Pixel 2'yi HTC, büyük model Pixel 2 XL'ı ise LG imal etti. Telefonların en önemli özelliği iser Android O olarak geçen Android 8 olacak. Goolge telefonlarında stok adı verilen saf Android sürümü kullanıyor. Bu sayede her ay güncelleme alabiliyorlar ve en az 2 seri daha Android güncellemesi alıyorlar. Android 10 gelse bile telefonunuz destekleyecek anlamına geliyor.

iPhone 8

Sonbaharın yıldızı iPhone her zamanki gibi Eylül tanıtımı yapılacak bir cihaz.iPhone 7s serileri piyasaya sunulacak. Fakat bu sene muhtemelen iPhone 8 adıyla sonsuz ekranlı bir iPhone daha bekleniyor. Çerçeve içermeyen bir ekran ile gelecek olan iPhone 8 bu sefer rakiplerinin gerisinde kalmayacak gibi gözüküyor.

Motorola, Sony, Huawei gibi diğer markalarında bir çok yeni modeli tanıtılacak.

Sadece amiral gemileri değil giriş ve orta seviye telefonlarda bu tanıtımlarda yer alacaklar. Artık orta seviye telefonlarda bulunan işlemciler çok güçlüler. Ülkemizde çok yüksek olan telefon fiyatları karşısında paranızı harcamak istemiyorsanız Snapdragon 600 serisi işlemciyi sahip yeni telefonları takip edebilirsiniz.