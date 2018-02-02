2017’nin En Popüler Oyunları Listesi

2017 yılında çok güzel oyunlar çıkmıştı. Bu oyunlarla ilgili bir çok yayın ve videolar düzenlendi çekilen bütün videolarda oyunlar hakkında gereken bilgileri aldık. 2018 yılında’da daha güzel ve çok daha iyi grafiklere sahip oyunların çıkmasını bekleniyor.

Benim favori oyunum herkesin gönlünde taht kurmuş PlayerUnkown’sBattleGrounds oyunudur. Bu sıraladığım oyunları bütün herkes eminim ki deli gibi oynamıştır hepside çok sürükleyici oyunlardır.

Bugün sizlere 2017 yılının en popüler oyunlarının listesini sıraladım.

1. PlayerUnkown’sBattleGrounds

Dünya çapında büyük ilgi gören ve çok sayıda oyuncu kitlesine sahip bir oyundur

2. Resident Evil 7: Biohazard

Herşey bir e posta ile başlar ve o e postadan sonra karakterimizin bütün hayatı değişmiştir.

3. Prey

Talos uzay istasyonunda hiç bir şey yolunda gitmiyor, enfes bir bilim kurgu oyununa benziyor.

4. Fifa 2018

Fifa 2017’den sonra yolculuğumuza devam edebileceğimiz yeni harika bir hikaye modu.

5. Pes 2018 sürükleyici bir futbol oyunu.

Arkadaşlarınızla birlikte doyasıya eğlenebileceğiniz futbol oyunu.

6. Assassin’s Creed: Origins

Ubisoft tarafından yapılan oyunumuz Mısır’da geçiyor. Oyunda daha çok Mısır’ı korumaya çalışıyoruz.

7. Sea Of Thieves

Oyunumuz açık dünya oyunudur. 2017’nin sonlarına doğru çıkmıştır. Açık beta bir oyundur. (Beta Sonlanmıştır)

8. Horizon: Zero Dawn

PS4’e özel olarak tasarlanarak piyasaya çıkan Horizon: Zero Dawn Playstation markasıyla ünlü bir hale gelmiştir. Bir açık dünya oyunu olan modern çağda fantastik robot hayvanlarla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

9. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Özel bir askeri timi olarak uyuşturucu çetesini yok etmeye çalışıyorsunuz.

10. Uncharted: The Lost Legacy

Karakterlerimiz, Hindistan’a kayıp olan bir efsane için gidiyor ve o efsane parça için bir çok maceraya atılıyor.

Oyunlar bu kadar arkadaşlar. Eğer daha fazla oyun isterseniz yorum atmayı unutmayın.