2019’da Beklenen 10 Heyecanlı Akıllı Telefon Yeniliği

2018, akıllı telefon teknolojisi yönünden biraz zayıf geçti. 2019 yılında ise beklenen veya popüler olacak bazı heyecanlı özellikler akıllı telefonlarda yer alacak.

1. Katlanabilir ekranlar

Samsung, resmi olarak 2018'deki Samsung Geliştiricileri Konferansı'ndaki katlanabilir telefon prototiplerini tamamladı. 2019 yılında piyasaya sürülme planlarıyla konudan şu ana kadar ses çıkmadı. Fakat katlanabilir telefon konusunda Samsung yalnız değil. Özellikle Huawei katlanan ekranlı telefonlar konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. Ayrıca Lenovo, LG ve OPPO'da bü tür cihazlar üzerine çalıştğının duyumları var.

Diğer taraftan katlanabilir ekranlar hakkında bir çok ilginç haberde var. CNN tarafından geçen yıl kasım ayında yayınlanan rapora göre Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi çalınmış ve Çin'de bulunan çeşitli firmalara satılmış durumda.

Katlanabilir telefonlar şu an için gerçekten ihtiyaç mı bilinmiyor ama teknoloji bakımından heyecanlı bir gelişme olduğu bir gerçek.

2. Yapay Zeka

Akıllı telefonlarda AI kullanımı yeni bir şey değil. Ancak bu eğilimin 2019'da, özellikle kamera ve fotoğrafçılık gibi alanlarda devam ettiğini görmeyi umuyoruz. Özellikle Google çift kamera yerine tek kamera ile benzer sonuçları alabilmesi önemli bir gelişme.

Google’ın Pixel 3 ve Gece Görüş moduyla daha da geliştirdiği AI kullanımı sayesinde. Bu, kullanıcıların (nispeten) net ve biraz gürültüsüz çıkan düşük ışıklı senaryolarda fotoğraf çekmelerini sağlar.

Ayrıca Google ve Amazon gibi şirketlerin yapay zeka kullanan akıllı dijital asistanları hakkında yenilikleri de çok sık duyacağız.

3. Ekran İçinde Parmak İzi Sensörleri

Vivo, 2018'de ekran sensörüyle bu teknolojiyi sunan ilk marka oldu. 2019 yılının bazı amiral gemisi telefonlarında da bu teknolojinin Galaxy S10 belki de Note 10 gibi major modellerde sunulmasını bekliyoruz. Ayrıca bu özellik akıllı telefon üreticilerine ekranda çentik kullanmadan ön yüzde parmak izi okuyucusu sunmalarını sağlıyor.

4. Yüz Tanıma

Geçtiğimiz yıllarda da sunulan bu özelliğin faydalı fakat kolay aşılabilir olduğu bir çok yerde paylaşıldı. 2019 yılında bu özelliğin çok daha gelişmiş ve güvenli versiyonları bekleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil.

5. Daha Hızlı Kablosuz Şarj

Kablosuz şarj teknolojisi bir süredir kullanılmaya başlandı, ancak daha fazla telefon üreticisinin bu teknolojiyi ürünlerine dahil ettiğini görmeye başlıyoruz. Kablosuz şarjla ilgili tek sorun kablo şarj yönteminden daha yavaş olması.

Diğer bir sorun ise her kablosuz şarj aracının her telefona uyumlu olmaması.

6. Çentikten Kurtulmak

Apple'ın iPhone X telefon modelinden sonra diğer telefonlarda çirkin bir çentik ile dolmaya başladı. Apple tasarımının kopyası gibi gözüken bu cihazlarda Apple'dan uzaklaşmaya çalışan bir çok tasarım gördük.

Samsung ve Huawei gibi şirketler bir delikli ekran gibi çentik alternatifleri sunmaya başladıklarında 2019 için biraz daha umutlanmaya başladık. 2019 yılı tamamen çentiksiz tasarımların yılı olmayacak belki ama azalarak bitmesi de iyi olacaktır.

7. 5G Mobil Bağlantı

ABD'deki ana taşıyıcıların çoğu 5G hızlarının nasıl olacağını gösterebilmek için 5G bağlantı noktaları kurdular. 2019 yılında bolca 5G destekli telefon görmek istiyoruz.

Tüm büyük operatörler, Samsung, Huawei ve OnePlus gibi diğer cihaz üreticilerinin de 2019'da 5G akıllı telefonunu başlatma planlarını açıkladı.

8. eSIM Desteği

eSIM teknoloji telefon üzerinde sim kart girişini kaldırır ve entegre olarka gelir. Sim çipinin özelliği yazılım ile değiştirilebildiği için farklı operatörlere geçişi de destekler. Yani yıllardır kullandığımız sim kartlara yakında veda ediyoruz.

Google Pixel 3, Pixel 3 XL ve bazı Xiaomi aygıtlarında olduğu gibi eSIM teknolojisinin çok az sayıda Android cihazının kullanıldığını gördük, ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, eSIM'in sunduğu avantajlar sebebi ile daha fazla telefon üreticisi kullanmaya başlayacaktır.

9. Daha iyi Batarya Ömrü

Akıllı telefonların sınıfta kaldığı en önemli noktalardan birisi pil ömrüdür. Eski cep telefonların batarya ömürlerine yaklaşamayan yeni nesil cihazlar en fazla bir iki gün dayanıyor.

Bunun sebebi telefon üreticileri değil batarya teknolojisinin yeterince hızlı ilerlememesi. Bunun için özellikle yonga seti geliştiricileri büyük mesai harcıyor. Qualcomm’un Snapdragon 855 serisi yonga setleri 2019 yılında daha az enereji tüketimi ile daha fazla kullanım ömrü sunacak.

10. Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik telefonlarımıza girdi ve sürekli gelişmeye devam ediyor. Hem eğlence hem de nesnelerin bilgilerini öğrenme açısından gelişime açık bir teknoloji. 2019 yılında yenilik olarak daha fazla telefon modelinde göreceğiz.