2021 ULUSAL ÖDÜLLER TÜRKİYE’DEN KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony Türkiye, 2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde Türkiye Ulusal Ödülü’nü Mehmet Aslan’ın kazandığını duyurdu.

Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere oluşturulan bir girişim olan Ulusal Ödüller programına bu yıl 53 ülkeden katılım oldu.

2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’ne ise 220 bölgeden 330 binin üzerinde başvuru yapıldı ve 165 binden fazla fotoğraf, Ulusal Ödüller’in arasından seçildiği Açık Yarışma’ya dahil edildi.

Mehmet Aslan, Açık Yarışma’nın sokak fotoğrafçılığı kategorisinde yer alan Halı Sahada Pandemi adlı çalışmasıyla jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğrafta, pandemi nedeniyle ibadet alanlarının kapatılmasının ardından halı sahada sosyal mesafeyi koruyarak namaz kılan insanların görüntüsü yer alıyor.

Mehmet Aslan, 19 Eylül’de Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde dünyaya geldi. Fotoğrafçılık yaşamına 2006’da başladı. Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Sille Sanat Sarayı üyesi olan Aslan’ın fotoğrafları bazı dijital ortamlarda ve dergilerde yer aldı. 2016 yılında Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ndan (FIAP) fotoğraf sanatçısı olduğunu belgeleyen AFIAP unvanını kazandı. Aynı yıl Ara Güler Onur Ödülü’ne layık görüldü. Işığın peşinden koşmayı hedefleyen Aslan genellikle insan üzerine fotoğraflar çekiyor.

Aslan, kazandığı ödüle ilişkin olarak, “İlgiyle takip ettiğimiz ve dünyanın en prestijli yarışmalarından olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’ne adımı yazdırmak ve ülkemi temsil etmek beni onurlandırdı. Daha önce Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2019’da ulusal birincilik elde etmiştik. 2021’de tekrar ulusal birincilik almanın mutluluğunu yaşıyorum. Fotoğraf yolunda bir şeyler yapmaya çalışırken bu tür ödüller bizi taçlandırıyor ve fotoğrafa daha da sıkı sıkı sarılmamızı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ulusal Ödülü’nün sahibi olan Mehmet Aslan’a Sony’nin dijital görüntüleme ekipmanları takdim edilecek.

2021 Sony Fotoğraf Ödülleri’nin Öğrenci, Gençlik, Açık ve Profesyonel yarışmalarının kazananları, 15 Nisan 2021’de Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun dijital ve video platformlarında ilan edilecek. Kazananlar ve son eleme listesine kalanlar hakkında daha fazla bilgi için: www.worldlphoto.org

SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından düzenlenen ve uluslararası saygınlık kazanan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, küresel çapta yıllık fotoğrafçılık takviminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen ve ücretsiz başvurulan Ödüller, fotoğrafçılık alanında küresel bir ses ve günümüz çağdaş fotoğrafçılığına dair çok değerli bir içgörü zemini sağlar. Ödüller hem kendini kanıtlamış hem de yeni yetişen sanatçılara, çalışmalarını görünür kılmak üzere dünya çapında fırsatlar sunar. Fotoğraf Ödülleri ayrıca, Fotoğrafçılığa Üstün Katkı Ödülleri ile alanda çalışan dünyanın en etkili sanatçılarını da onurlandırmayı hedefler. Bu ödülün önceki sahipleri arasında Martin Parr, William Eggleston, Mary Ellen Mark, Candida Hofer ve Nadav Kander yer almaktadır.

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS COMPETITIONS

2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmaları şunlardır:

Profesyonel yarışma – Fotoğrafçının bir dizi çalışmasının anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. Yeni eklenen ‘Çevre’ kategorisi de dahil olmak üzere 10 kategoride değerlendirme yapılır.

Açık yarışma – Tekil görsellerin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. 10 kategoride değerlendirme yapılır.

Gençlik yarışması – 12-19 yaş arası fotoğrafçıların aylık temalardaki tekil görsellerinin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır.

Öğrenci yarışması – Akademik kurumlara açıktır; ilk etapta “Görünmez Çizgiler” temasına yönelik olarak sunulan bir dizi çalışma değerlendirilir. Kısa listeye kalan fotoğrafçılar daha sonra ikinci bir tema için bir görsel dizisi ile başvuru yapar.

National Awards – Açık yarışmaya katılan tüm görseller otomatik olarak Ulusal & Bölgesel Ödüller programı için değerlendirmeye alınır. Bu program, 50’yi aşkın ülkedeki yerel fotoğrafçıların yeteneklerini gözler önüne serer ve tek bir görsel, jüri tarafından anonim olarak değerlendirilir.

DÜNYA FOTOĞRAF ORGANIZASYONU HAKKINDA

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, fotoğraf girişimleri için küresel bir platformdur. 180’e yakın ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak hedefimiz, gezegendeki en iyi görselleri ve fotoğrafçıları kutlayarak fotoğrafçılık etrafında gelişen iletişim seviyesini yükseltmektir. Hem bireysel fotoğrafçılarla hem de dünyanın dört bir yanındaki sektör lideri ortaklarımızla kalıcı ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünya Fotoğraf Organizasyonu, yıl boyunca, dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri ve fotoğrafçılık dünyasının bir numaralı uluslararası sanat fuarı PHOTOFAIRS gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Daha fazla ayrıntı için: worldphoto.org. Takip için, Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun sosyal medya hesapları: Instagram (@worldphotoorg), Twitter (@WorldPhotoOrg) ve LinkedIn/Facebook (World Photography Organisation). Takip için hashtag’lerimiz: #sonyworldphotographyawards #swpa.

Sony Corporatıon Hakkında:

Sony Corporation, teknoloji altyapısı son derece güçlü bir yaratıcı eğlence şirketidir. Oyun ve ağ hizmetlerinden müziğe, fotoğrafa, elektroniğe, yarı iletkenlere ve finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda, Sony’nin hedefi, yaratıcılığın ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyayı duygularla doldurmaktır.