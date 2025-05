PlayStation Plus, Mayıs 2025’te 20’den Fazla Oyunu Kütüphanesinden Kaldırıyor

Sony, 20 Mayıs 2025 tarihinde PlayStation Plus oyun kataloğundan tam 22 oyunu birden kaldırmaya hazırlanıyor. Bu oyunlar arasında GTA 5, Batman: Arkham Knight, inFAMOUS: Second Son, Payday 2 gibi popüler yapımlar da bulunuyor. Her ay düzenli olarak yeni oyunlar sisteme eklenirken, bazı oyunlar da kataloğa veda ediyor. Genellikle aylık 5 ila 10 oyun kaldırılırken, Mayıs ayı bu anlamda oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor.

PlayStation Plus, hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları için vazgeçilmez bir servis haline gelmiş durumda. AAA seviyesindeki oyunlardan bağımsız yapımlara kadar birçok oyuna erişim sağlayan sistem, her ay güncellenmeye devam ediyor. En son 15 Nisan’da yapılan güncellemeyle birlikte Battlefield 1, Hogwarts Legacy, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 ve PlateUp gibi dikkat çekici yapımlar servise dahil edilmişti. Extra ve Premium üyelik seviyelerine özel bu oyunlara ek olarak, Premium kullanıcılar Alone in the Dark 2 ve War of the Monsters gibi nostaljik yapımlara da erişim sağladı.

Ancak bu güzel haberlerin gölgesinde, Mayıs ayı PS Plus için oldukça büyük bir kaybı da beraberinde getiriyor. PushSquare’ın bildirdiğine göre, PlayStation 5 arayüzündeki “oynamak için son şans” kısmında artık 22 farklı oyun listeleniyor. Bu oyunlar arasında GTA 5, MotoGP 24, Ghostrunner, The Sims 4: Island Living, Payday 2: Crimewave Edition, Resistance 2 ve Batman: Arkham Knight gibi önemli başlıklar da var.

Mayıs 2025’te PS Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar

Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)

MotoGP 24 (PS4, PS5)

The Sims 4: Island Living (PS4)

Walkabout Mini Golf (PS5) (Yalnızca PS Plus Premium)

Synth Riders (PSVR 2) (Yalnızca PS Plus Premium)

Resistance: Fall of Man (PS3) (Yalnızca PS Plus Premium)

Resistance 2 (PS3) (Yalnızca PS Plus Premium)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2) (Yalnızca PS Plus Premium)

Before Your Eyes (PSVR 2) (Yalnızca PS Plus Premium)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR 2) (Yalnızca PS Plus Premium)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (PSVR 2) (Yalnızca PS Plus Premium)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)

Ghostrunner (PS4, PS5)

Payday 2: Crimewave Edition (PS4)

Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)

Portal Knights (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Batman: Arkham Knight (PS4)

inFAMOUS: Second Son (PS4)

Listede yer alan oyunlar arasında en çok dikkat çeken kuşkusuz Grand Theft Auto 5. Bu oyun Kasım 2024’te PS Plus’a tekrar eklenmişti, ancak bu servis için ilk vedası değil. Daha önce Haziran 2024’te de kaldırılmış, sonrasında geri dönmüştü. Şimdi ise aradan sadece altı ay geçmişken tekrar kataloğa veda ediyor. Bu da gelecekte tekrar eklenebileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Ayrıca VR kullanıcıları için de kötü bir dönem başlıyor gibi görünüyor. PSVR 2 için mevcut olan en iyi oyunlardan bazıları da bu tarihte listeden çıkıyor. Toplamda beş PSVR 2 oyunu, 20 Mayıs’ta PlayStation Plus’tan kaldırılacak. Bu oyunlar arasında The Walking Dead: Saints & Sinners serisi, Synth Riders, Before Your Eyes ve Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord bulunuyor. Eğer bu oyunları denemeyi düşünüyorsanız, 20 Mayıs’tan önce vakit ayırmanızda fayda var.