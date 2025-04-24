GTA 5 Tüm Gizli Para Paketlerinin Konumları

GTA 5’te para asla yeterli olmuyor. Oyunda alabileceğiniz lüks arabalar, uçaklar ve pahalı mülkler için ciddi bir servete ihtiyaç var. Ana hikâyeyi tamamladığınızda hatırı sayılır bir miktar kazansanız da, oyun sonunda kolay yoldan para kazanmak oldukça zorlaşıyor. İşte bu noktada devreye “Gizli Para Paketleri” giriyor.

Haritanın farklı noktalarına gizlenmiş bu çantalar, içinde hazır nakit barındırıyor. Fakat bu çantaları bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Bu yüzden sizin için tüm gizli paket konumlarını derledik.

GTA 5 Tüm Gizli Para Paketleri Nerede?

GTA 5’te toplam 12 farklı gizli paket bulunuyor. Bu paketler genellikle evrak çantası şeklinde ve her biri farklı miktarda nakit içeriyor. Çoğu deniz altında yer aldığı için dalış ekipmanı—özellikle dalış kıyafeti veya mini denizaltı—yanınızda bulundurmanız şart. İşte paketlerin tüm konumları:

1. Paleto Cove – Uçak Enkazı Yanı

İlk para çantası, denizin dibinde bir uçak enkazının hemen yakınında yer alıyor. Uçağın kopmuş kuyruk kısmını bulduğunuzda, yakınlarda gümüş renkli çantayı göreceksiniz. Bu çanta 12.000 dolar kazandırıyor.

2. North Chumash – Kabin İçinde

Yine bir uçak enkazının parçası olan bu paket, uçağın kopmuş kabin kısmının içinde bulunuyor. Dalış yaparak içeri girin ve 12.500 doları cebinize koyun.

3. Los Santos Limanı – Tanker Enkazı

Los Santos Limanı’nın güneyinde, batmış bir tanker gemisinin enkazı arasında bu paketi bulabilirsiniz. Deniz dibine dalıp dikkatlice ararsanız, 11.000 dolarlık ödül sizi bekliyor.

4. Fort Zancudo Yakını – Batık Gemi Üstü

Fort Zancudo yakınlarındaki batık bir geminin güvertesinde yer alan bu çanta, 9.000 dolar içeriyor. Ayrıca etrafta bazı silahlar ve denizaltı parçaları da bulabilirsiniz.

5. Pacific Bluffs – Batık Denizaltı Üzerinde

Derinlere gömülmüş bir denizaltının üzerinde bulunan bu paket, tam 25.000 dolar kazandırıyor. En değerli çantalardan biri diyebiliriz.

6. Banning – Konteyner Üstünde

Scuba kıyafetine gerek duymadan alabileceğiniz nadir paketlerden biri. Los Santos Limanı’nın kuzeydoğusuna dalın, deniz dibindeki konteynerin üstünde yer alıyor. İçinde 7.500 dolar var.

Ayrıca Okuyunuz: GTA Vice City telefonda nasıl hile yapılır?

7. Murrieta Fields – Uçak Enkazı Altında

Terminal’in doğusundaki sularda, yine bir uçak enkazı sizi bekliyor. Uçağın sağ kuyruk kanadının altına dikkat edin. Bu paket size 16.500 dolar kazandıracak.

8. Palomino Highlands – Buharlı Gemi Enkazı Arası

El Burro Heights açıklarındaki bu paket, batmış bir geminin büyük pervanesinin yakınında saklanıyor. 7.000 dolarlık ödül için dikkatlice arayın.

9. Tataviam Mountains – NOOSE Karargâhı Yakını

NOOSE karargâhı yakınlarındaki batık bir geminin içinde gizlenmiş. Bu paket size 20.000 dolar kazandırıyor ve en değerli ikinci gizli paket konumunda.

10. Ron Winds – Askerî Araç Enkazı

Bu pakete ulaşmak biraz zahmetli çünkü oldukça derinlerde. Batmış bir askerî kamyonun konteynerinin içinde saklanıyor. Etrafında batık tanklar da görebilirsiniz. İçinde 10.000 dolar bulunuyor.

11. Paleto Bay – Tarım Uçağı Enkazı Yakını

Paleto Bay’in doğusunda, denizin dibinde paslı bir tarım uçağının yakınında bulunuyor. Ancak dalmadan önce dikkatli olun, çünkü bölgede köpekbalıkları geziniyor. Bu çanta 8.000 dolar içeriyor.

12. Altruist Kampı – Bonus Paketler

Bu özel paketler, sadece Trevor karakteriyle yapılan Altruist Camp görevleri sırasında açılıyor. Trevor, Ron’dan gelen mesajla bu tarikatla ilgili görevleri üstlenebiliyor. Dört “kurban” teslim ettiğinizde kampın kapıları açılıyor. İçeri girip tüm tarikat üyelerini etkisiz hale getirdikten sonra, ahşap kulübeleri dikkatlice arayın. Her biri 25.000 dolar içeren dört farklı çanta bulacaksınız. Toplamda 100.000 dolarlık büyük bir ödül sizi bekliyor.

Eğer tüm bu gizli paketleri toplamayı başarırsanız GTA 5’in en kolay paralarından birini kazanmış olursunuz. Siz de tüm paketleri bulduysanız, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!