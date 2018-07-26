2K, NBA Oyunları Portfolyosunu NBA 2K Playgrounds 2’nin Dağıtımcısı Olarak Genişletiyor

2K ve Saber Interactive arasındaki anlaşmayla 2K basketbol deneyimi ikiye iki arcade türüyle genişliyor.

New York – 25 Temmuz 2018 – 2K, Saber Interactive tarafından geliştirilen yeni nesil arcade tabanlı basketbol oyunu NBA 2K Playgrounds 2’nin dağıtımcısı olduğunu açıkladı. İkiye iki gibi sokak basketbolu deneyimiyle NBA 2K’nın çok satan simülasyon oyunlarına yeni bir soluk katılacak. Aynı zamanda NBA Playgrounds 2 ile birlikte basketbol oyunlarında 2K’in ayak izi genişlemiş olacak.

NBA 2K serisinin geliştiricisi Visual Concepts’in Başkanı Greg Thomas, “İlk NBA Playgrounds oyunu, arcade tabanlı aksiyon spor oyunlarının görkemli günlerine muhteşem bir geri dönüş niteliğindeydi. Yeni NBA 2K Playgrounds 2 ise bu enerji ve havayı büyüterek -içine biraz NBA 2K özellikleri katarak- basketbol hayranlarına dünya çapında beraber oynayabilecekleri heyecan verici yeni bir deneyim sunuyor” dedi.

Saber Interactive CEO’su Matt Karch ise “Kimse muhteşem basketbol deneyimini 2K kadar hayranlara aktarma konusunda daha fazla kendini adamış olamaz. NBA 2K Playgrounds 2 için nasıl bir birliktelik yaptığımızı ve bu birlikteliğin oyunu nasıl daha iyi yaptığını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

NBA 2K Playgrounds 2, PlayStation 4 için 2018 Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak.

NBA 2K Playgrounds 2 ile ilgili daha fazla gelişme için playgroundsgame.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Take-Two Interactive Software Hakkında

Merkezi New York’ta bulunan Take-Two Interactive Software, Inc., dünya çapındaki tüketicilere yönelik olarak önde gelen bir interaktif eğlence geliştiricisi, yayıncısı ve pazarlayıcısıdır. Şirket, ağırlıklı olarak tamamen sahip olduğu markalar olan Rockstar Games ve 2K yoluyla ürün geliştirmekte ve yayınlamaktadır. Ürünlerimiz, konsol sistemleri ve kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlanmakta olup, dağıtımları fiziki perakende, dijital indirme, çevrimiçi platformları ve bulut aktarım hizmetleri yoluyla sağlanmaktadır. Şirketin adi hisseleri, TTWO sembolü ile NASDAQ’da işlem görmektedir. Daha fazla kurumsal ve ürün bilgisi için, http://www.take2games.com adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

2K Hakkında

2005 yılında kurulan 2K, dünya çapında konsol sistemleri, kişisel bilgisayarlar ile akıllı telefon ve tabletler için fiziki perakende, dijital indirme, çevrimiçi platformları ve bulut aktarım hizmetleri yoluyla dağıtılan interaktif eğlence geliştirmekte ve yayınlamaktadır. 2K, aralarında nişancı, aksiyon, rol üstlenme, strateji, spor ve aile eğlencesinin de bulunduğu en popüler türlerde oyunlar yayınlamaktadır. 2K markası, bugün aralarında Firaxis Games, Visual Concepts, Hangar 13, Cat Daddy Games ve 2K China’nın da bulunduğu en iyi geliştirme stüdyolarından bazılarını bünyesinde barındırmaktadır. 2K’nın yüksek kaliteli oyun koleksiyonu arasında, eleştirmenlerin büyük beğenisini alan BioShock®, Borderlands™, Mafia ve XCOM® dizileri, ünlü Sid Meier’s Civilization serisi, Evolve™, Battleborn®, popüler WWE 2K dizisi ve bu konsol kuşağının en yüksek puana* layık görülen yıllık spor oyunu NBA 2K de bulunmaktadır.