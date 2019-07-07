3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler ve Radeon RX 5700 Serisi Grafik Kartları Satışa Sunuldu

AMD, yaptığı açıklamayla birlikte AMD Radeon™ RX 5700 serisi grafik kartları, 3. Nesil AMD Ryzen™ Masaüstü İşlemcileri ve Radeon™ Grafikli AMD Ryzen™ 3000 Serisi İşlemciler (APU’lar) ile yeni, lider PC oyuncu platformunun satışa sunulduğunu duyurdu. Bu yeni ürünler, oyun performansını, büyüleyici deneyimleri ve görsel kaliteyi yeni seviyelere taşıyor.

AMD Radeon RX 5700 serisi grafik kartları, 1440p çözünürlükteki oyunlarda nelerin mümkün olduğunu yeniden belirliyor. Tamamen yeni ve sarsıcı AMD RDNA oyun mimarisi ve 7nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni grafik kartları, üstün görsel doygunluk, yıldırım hızında performans ve gelişmiş özellikleriyle, en yeni AAA ve e-spor oyunlarını güçlendiriyor. Bugünden itibaren satışa sunulan AMD Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 grafik kartları, önde gelen alışveriş siteleri ve bayilerde, sırasıyla 2769 TL ve 2419 TL (Türkiye için KDV dahil) tavsiye edilen fiyatlarıyla meraklılarını bekliyor.

12 çekirdek ve 24 thread’e kadar destek veren 3. Nesil AMD Ryzen Masaüstü İşlemciler ise, ilk yüksek performanslı 7nm işlemcileri sunarak AMD’nin teknoloji liderliğini vurguluyor. Yüksek performanslı “Zen” mimarilerinin mirasının üzerine inşa edilen “Zen 2” mikro mimarisi, önceki nesle göre daha hızlı oyun ve içerik üretimi için ortalama %15’lik bir IPC artışı sunuyor. Aralarında yeni Radeon Grafikli Ryzen 3000 Serisi İşlemcilerin de bulunduğu 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler ise önde gelen alışveriş siteleri ve bayilerde, 126,26$’dan başlayan (Türkiye için KDV dahil) tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AMD Başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su şunları söyledi: “En yeni AMD Radeon grafik kartları ve AMD Ryzen işlemci ürünlerini, her fiyat aralığında lider performansla birlikte en üstün PC oyun platformunu oluşturmak için sunmaktan dolayı gururluyuz. AMD, PC meraklıları, oyuncular ve içerik üreticileri için muhteşem deneyimler ve rakipsiz değer sunmak için, inovasyon ve rekabeti yönlendirmeye adanmış bir şirkettir.”

AMD Radeon RX 5700 Serisi Grafik Kartları: 1440p Çözünürlükte Oyun İçin Fiyat-Performans

AMD Radeon RX 5700 Serisi grafik kartları, üstün performans, ölçeklendirilebilirlik ve güç verimliliği için sıfırdan inşa edilen, RDNA oyun mimarisi ile güçlendirilmiştir. PC, konsol, mobil ve bulut tabanlı oyunculuğun geleceğini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Yeni RDNA mimarisi, yüksek hızlı GDDR6 bellek ve PCIe 4.0 desteği sunar, AMD’nin bir önceki Graphics Core Next (GCN) mimarisine göre 1.25 kata kadar daha yüksek döngü başına performans ve 1.5 kata kadar daha yüksek watt başına performans oranı sunar. Böylece hiper gerçekçi, ultra hızlı ve yüksek kare oranlı oyun deneyimleri sağlar.

En yeni Radeon grafik kartları, 1440p oyunculuğu güçlendirmek için şunları da barındırır:

Radeon Görüntü Keskinleştirme (RIS) – DirectX ® 9, 12 ve Vulkan ® destekli oyunlarda, diğer işlem öncesi efektler tarafından yumuşatılan oyun içi görsellere netlik ve keskinlik sunar. Radeon GPU upscaling ile kullanıldığında RIS, çok yüksek çözünürlüklü ekranlarda keskin görseller ve akıcı kare oranları sağlar.

DirectX 9, 12 ve Vulkan destekli oyunlarda, diğer işlem öncesi efektler tarafından yumuşatılan oyun içi görsellere netlik ve keskinlik sunar. Radeon GPU upscaling ile kullanıldığında RIS, çok yüksek çözünürlüklü ekranlarda keskin görseller ve akıcı kare oranları sağlar. FidelityFX – Oyun geliştiricilere, yüksek kaliteli işlem öncesi efektler sunarak, görsel doygunluk ve performans arasındaki uygun dengeyi sağlayarak oyunlarının güzel görünmesini sağlayan, açık kaynaklı bir araç kiti sağlar. GPUOpen üzerinden sunulan FidelityFX, düşük kontrastlı alanlardaki detayları çizmeyerek, geleneksel görsel keskinleştirme rutinlerinin oluşturduğu artifaktları en aza indiren Contrast-Adaptive Sharpening (CAS) özelliğini barındırır.

Oyun geliştiricilere, yüksek kaliteli işlem öncesi efektler sunarak, görsel doygunluk ve performans arasındaki uygun dengeyi sağlayarak oyunlarının güzel görünmesini sağlayan, açık kaynaklı bir araç kiti sağlar. GPUOpen üzerinden sunulan FidelityFX, düşük kontrastlı alanlardaki detayları çizmeyerek, geleneksel görsel keskinleştirme rutinlerinin oluşturduğu artifaktları en aza indiren Contrast-Adaptive Sharpening (CAS) özelliğini barındırır. Radeon™ Anti-Lag – Espor için iyileştirilmiştir, ekrana gönderilen komut için tepki süresini yüzde 31’e kadar azaltarak, rekabeti artırır.

Model İşlem Üniteleri Akış İşlemcileri TFLOPS GDDR6 (GB) Taban Frekansı (MHz) Oyun Frekansı (MHz) Maks. Frekans (MHz) TETT (TRY) Radeon™ RX 5700 XT 40 2,560 9.75’e kadar 8 1,605 1,755 1,905’e kadar 2769 TL Radeon™ RX 5700 36 2,304 7.95’e kadar 8 1,465 1,625 1,725’e kadar 2419 TL

3. Nesil AMD Ryzen Masaüstü İşlemciler: Rakipsiz Platform ve Lider Performans

Güç verimliliğine sahip 7nm tabanlı işlemciler üzerine inşa edilen yeni, 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler üstün performans, güç verimliliği ve çekirdek sayısına sahiptir:

Kaliteli oyun performansı – Daha yüksek saatı hızları, döngü başına daha çok performans ve önceki nesle göre daha büyük L3 arabellek. Windows ® 10 Mayıs 2019 güncellemesi ile sinerji içinde çalışan 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler, 1080p ve 1440p çözünürlüklerde daha güçlü ve akıcı oyun deneyimi sunar.

Daha yüksek saatı hızları, döngü başına daha çok performans ve önceki nesle göre daha büyük L3 arabellek. Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi ile sinerji içinde çalışan 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler, 1080p ve 1440p çözünürlüklerde daha güçlü ve akıcı oyun deneyimi sunar. Kazandıran içerik üretim performansı – İçerik üreticiler için 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler, rakiplerine göre render, şifreleme, renk tonlama ve daha birçok alanda öncü bir performans avantajı sunar.

İçerik üreticiler için 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler, rakiplerine göre render, şifreleme, renk tonlama ve daha birçok alanda öncü bir performans avantajı sunar. Daha serin ve sessiz bir PC deneyimi – 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler, Ryzen 9 işlemcilerde watt başına %58’e kadar daha iyi performans, Ryzen 7 işlemcilerde ise watt başına %30’a kadar daha iyi performans ile yüksek enerji verimliliğine sahip çalışmayla, üstün performans sunar. Hem de rakiplerine göre daha verimli ve daha düşük bir güçte.

3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler, Ryzen 9 işlemcilerde watt başına %58’e kadar daha iyi performans, Ryzen 7 işlemcilerde ise watt başına %30’a kadar daha iyi performans ile yüksek enerji verimliliğine sahip çalışmayla, üstün performans sunar. Hem de rakiplerine göre daha verimli ve daha düşük bir güçte. Kolay hız aşırtma – Tüm AMD Ryzen İşlemciler gibi 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler de tamamen çarpan ve voltaj kilidi açık şekilde gelmektedir. Yeni Precision Boost Overdrive with Automatic Overclocking özelliği, kullanıcının anakartı ile iletişime geçerek ve tek bir tuşla maksimum saat frekansını 200MHz’ye kadar artırarak, 3000 serisi Ryzen 5, 7 ve 9 işlemcilerde çok daha yüksek performans sunar. Yeni ve geliştirilmiş bir AMD Ryzen™ Master yazılımı ise, yeniden tasarlanmış kullanıcı ara yüzü ve birçok yeni özelliğiyle, kullanıcıların AMD Ryzen Masaüstü İşlemcilerinden en küçük performans potansiyelini bile almalarını sağlar.

Bunlara ek olarak 3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemcilerin kullanıcılara sunulmasıyla birlikte AMD, AMD Soket AM4 için yeni X570 yonga setini de duyurdu. Bu yeni yonga seti, tüketicilere yönelik PCIe® 4.0 destekli dünyanın ilk platformu olma özelliğini de barındırıyor. PCIe® 4.0 için olan bu benzersiz destek, yeni nesil yüksek performanslı grafik kartları, ağ cihazları, NVMe sürücüler ve dahası için yolu da açıyor. Şu an satışta olan 100 AM4 anakarta ek olarak iş ortaklarımızın da yeni AMD X570 yonga setine sahip 50’den fazla yeni modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Böylece AMD tarihindeki en geniş anakart serisi de tamamlanmış oluyor.

3. nesil Ryzen Masaüstü İşlemci ailesi ile bir X570 anakart, yüksek hızlı giriş/çıkış ve hatları konusunda, diğer herhangi bir ana akım soketten daha fazla sayıda sunuyor.

3. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemciler Çekirdek/

Thread TDP (Watt) Maks/Taban Frekansı (GHz) L2 + L3 Arabellek (MB) PCIe® 4.0 Hattı (işlemci + AMD X570) TETT (USD) Ryzen™ 9 3950X 16/32 105 4.7/3.5 72 44 (36 kullanılabilir) Eylül 2019’da Mevcut Ryzen™ 9 3900X 12/24 105 4.6/3.8 70 44 (36 kullanılabilir) 659,62$ Ryzen™ 7 3800X 8/16 105 4.5/3.9 36 44 (36 kullanılabilir) 518,02$ Ryzen™ 7 3700X 8/16 65 4.4/3.6 36 44 (36 kullanılabilir) 435,42$ Ryzen™ 5 3600X 6/12 95 4.4/3.8 35 44 (36 kullanılabilir) 323,32$ Ryzen™ 5 3600 6/12 65 4.2/3.6 35 44 (36 kullanılabilir) 258,42$

Radeon Grafikli AMD Ryzen 3000 Serisi İşlemciler

AMD aynı zamanda Radeon Grafikli Ryzen 3000 Serisi Masaüstü İşlemcileri de duyurdu. Bu işlemciler, bir önceki nesil işlemcilere göre daha yüksek CPU ve grafik saat hızlarına sahip olmasıyla birlikte, Radeon Anti-Lag gibi yeni sürücü özelliklerini de barındırıyor. Sınıfındaki en iyi performansı, 1080p oyuncuları için akıcı kare oranlarını, 4K HDR yayın özelliklerini ve Radeon™ FreeSync desteğini barındıran bu Radeon Grafikli AMD Ryzen İşlemcilerin en yeni nesli, ekonomik sistemler için oldukça ideal.