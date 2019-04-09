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3 Yaşındaki Kız Rubik Küpü 47 Saniyede Çözüyor

PetaBayt 1 saat önce Haberler Yorum Yazın

Hong Yan Chan (YANI) isimli bu küçük, ellerinden büyük olan rubik küpü sadece 47 saniyede çözebiliyor.

Kullanılan küp "Dayan Zanchi 50mm". Brezilya'da düzenlenen etkinlikte 3 yaşındaki kızın bu kadar hızlı rubik küpü çözmesi heyecan yarattı. Küçük kız 2 yaşında ise küpü sadece 70 saniyede çözüyormuş.

Küpü çözme videosunu buradan izleyebilirsiniz.

3x3x3 rubik küplerin ilk rekoru 1982 yılında 19 saniye ile Alman Ronald Brinkmann'dan gelmişti. Her yıl daha da ilerletilen bu rekor günümüzde 4.22 saniye. Rekorun sahibi ise Avustralya'lı Feliks Zemdegs.

İşte rekor videosu

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