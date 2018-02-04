3 Yeni Xperia Modelinin Fiyatları Belli Oldu

Sony yeni Xperia modelleri olan, Xperia XA2, XA2 Ultra ve Xperia L2 telefonlarına yeni resmi duyurusunu yapmıştı. CES 2018 fuarında bu 3 cihazında fiyatını duyurdu.

3 Yeni Xperia Modellerinin Fiyatları ve Özellikleri

XA2’nın fiyatı 349 dolar ve XA2 Ultra 449 dolar olarak satışa çıkacaklar. Son olarak Xperia L2 giriş seviyesi bir telefon olduğundan 249 dolarlık bir fiyat etiketi aldı. Telefonların çıkış tarihi ise 4 Mart olarak belirlendi. Fakat Türkiye’de satışa çıkacak olan telefonlar için daha bir fiyat belirlenmedi.

XA2 ve XA2 Ultra modellerinin sahip olduğu işlemci 8 Çekirdek Qualcomm Snapdragon 630‘dur. Bu telefonların sahip olduğu RAMLER ise XA2 3 GB RAM ile gelirken, XA2 Ultra 4 GB RAM olarak karşımıza çıkacak. Bu 2 telefonunda ana kamerası 23 MP’lik bir sensöre sahipken, XA2 Ultra çift kameralı olarak dikkat çekiyor. Bu telefonların arasındaki en büyük fark ise XA2 5.2 inç ekranla gelirken, XA2 Ultra tarafında ekran boyutu 6 inç ile geliyor.

Giriş seviyesi olarak tasarlanmış L2 Dört çekirdekli MediaTek MT6737T işlemciyi kullanıyor. Bu telefonun ekran boyutu ise 5.5 inç 720p olarak tasarlanmıştır. Son parçası ise 3 GB’lık bir RAM’e sahip. Telefon Android 7.1 ile kutudan çıkacak ve parmak izi sensörünü kullanıyor.