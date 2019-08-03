Dünyanın en büyük 4K UHD FreeSync 2 HDR Oyuncu Monitörü ASUS ROG Strix XG438Q

43 inç boyutundaki paneliyle dünyanın en büyük 4K UHD FreeSync 2 HDR oyuncu monitörü olan ürün, DisplayHDR 600 sertifikasına, %90 DCI-P3 renk gamına ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın en büyük ve hızlı 4K UHD FreeSync 2 HDR oyuncu monitörü Strix XG438Q’yu duyurdu. Akıcı görüntüler ve yüksek kontrastlı HDR performansını bir araya getiren monitör inanılmaz derecede etkileyici oyun deneyimleri sunuyor. Yeni ekranda 43 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir 4K UHD panel bulunuyor. Bunun yanı sıra ürün DisplayHDR™ 600 sertifikası için %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı kapsama oranı ve olağanüstü kontrast ile HDR teknolojisine ve AMD Radeon™ FreeSync™ 2 HDR teknolojisine sahip.

Strix XG438Q ayrıca GameFast Giriş teknolojisi ile hızlı ve gecikmesiz kontrol imkanı sunarak oyun deneyimlerini zenginleştiriyor ve oyunculara rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

Büyük ekranda dikkatiniz dağılmadan 4K HDR oyun ve eğlence

En çok öne çıkan özelliği dev boyutlardaki 43 inç paneli. Ürün, büyük ekranda oyun ve eğlence deneyimini daha küçük panellerde bulunan yüksek ve değişken yenileme hızı teknolojilerinden ödün vermeyerek sunuyor.

Strix XG438Q’da bulunan yansıma önleyici özel kaplama her tür ışık altında aynı izleme deneyimini sağlıyor. Ekrandaki içeriği dikkatiniz dağılmadan takip edebileceğiniz monitör, hızlı aksiyon oyunlarından film seyretmeye kadar her şey için mükemmel.

Kesintisiz oyun deneyimi ve üstün renk doğruluğu için son derece akıcı performans:

Strix XG438Q, 43 inç ekranda birinci sınıf oyun deneyimleri ve son derece gerçekçi görüntüler sunmak için çeşitli teknolojilerle donatıldı. 120Hz’lik ultra yüksek yenileme hızı, en hareketli oyunların bile en yüksek görüntü ayarlarında akıcı ve takılma olmadan oynanabilmesini sağlıyor. Monitörde ayrıca düşük gecikme süreli ve daha yüksek parlaklık ve kontrasta sahip akıcı görüntüler oluşturan Radeon™ FreeSync™ 2 HDR teknolojisi bulunuyor. Hem standart hem de HDR içerikleri düşük gecikme süresiyle işleyebilen FreeSync 2, özellikle HDR içeriklerde karşılaşılan giriş gecikmesi sorununu azaltıyor. ASUS’a özgü GameFast Giriş teknolojisi giriş gecikmesini daha da azaltarak hareketlerin daha hızlı iletilmesini sağlıyor. Böylece oyuncular oyunun hızına her zaman ayak uydurup çok değerli milisaniyeler kazanıyor.

Yüksek parlaklık, kontrast ve renk doğruluğu da Strix XG438Q’nun önemli noktaları arasında yer alıyor. 700 cd/m2’ye kadar parlaklıkta HDR teknolojisini destekleyen ekran geleneksel monitörlere kıyasla daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sunuyor. Böylecek en parlak beyazlar ve en koyu siyahlar ile daha önce görmediğiniz ayrıntılar ortaya çıkıyor. Strix XG438Q ayrıca %90 DCI-P3 renk gamı ve DisplayHDR™ 600 sertifikasının gereksinimlerini karşılayan kontrast performansıyla profesyonel tasarım işleri için de uygun.

Uzaktan kumanda ve dahili hoparlörler ile eğlenceye hazır

Strix XG438Q’nun geniş 4K UHD paneli oyunlardan televizyona ve filmlere kadar her tür eğlenceye uygun. Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda ile ekran menüsünü kontrol edip parlaklık, kontrast, giriş kaynağı ve diğer ayarları hızla yapmak mümkün. Uzaktan kumandadaki ses kontrol düğmeleriyle Strix XG438Q’nun dahili 10W stereo hoparlörlerini de ayarlayabiliyorsunuz.

· Büyük ekranda oyun: 43 inç boyutundaki dev, yansıma önleyici, 4K UHD ekran, DisplayHDR 600 sertifikasına ve profesyonel düzey %90 DCI-P3 renk gamına sahip.

· Son derece akıcı performans: Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı ve yırtılma efekti yaşanmayan oyun görüntüleri elde ediliyor.

· Uzaktan kumandalı eğlence: Ses, parlaklık, kontrast, giriş kaynağı ve diğer önemli ayarlar için uzaktan kumanda ile birlikte geliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ASUS ROG Strix XG438Q

Panel Boyutu (çaprazlama)

43” (109,22 cm) Geniş Ekran (16:9)

Panel arka aydınlatma / tür

WLED / VA (yansımasız)

Renk Doygunluğu

%125 sRGB, DCI-P3 %90

Çözünürlük / Tazeleme oranı

3840 x 2160 @ 120Hz

Parlaklık

700 cd/m² (Tipik)

Tepki süresi

4ms (Griden Griye)

HDR

DisplayHDR 600, FreeSync 2 HDR

Giriş / Çıkış

HDMI (v2.0) x 3, DP (v1.4) x 1 (DP desteği Adaptive-Sync / FreeSync 2 HDR), ses girişi, kulaklık jakı, USB 3.0 x 2

Stereo Hoparlör

10W x 2 stereo, RMS

Boyutlar

974,58 x 631,31 x 242,19 cm

Ağırlık

15,3 kg (net), 22,8 kg (brüt)

Diğer Özellikler

FreeSync 2 HDR,DisplayHDR 600, Shadow Boost, DisplayWidget, GameFast Giriş teknolojisi, Yan Yana Resim, Resim İçinde Resim, Aura Sync