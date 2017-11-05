4K ve HDR Televizyon Seçme Rehberi

Doğru 4K TV nasıl seçilir ve satın alabileceğiniz en iyi TV’ler hakkındaki görüşlerimiz.

Büyük ekranda bir filmi, tv şovu veya maçı salonda izlemenin keyfi bir başkadır. Artık 4K ve HDR (High Dynamic Range) özelliklerinin yaygıonlaşması ile yeni bir televizyon alma ihityacımız var. Daha keskin ve parlak görüntüler daha büyük ekran herkesin hayali. Fakat bütçenize göre bu özelliklere sahip olmak kolay değil.

Peki sizin için doğru tv hangisi?

4K televizyon sadece TRT 4K’yı izlemek için değildir. Netflix ve Yotube benzeri bir çok aracı ile 4K yayınları izleyebilirsiniz. Ayrıca usb girişleri, Wi-Fi ve Smart özelliği ile 4K kaliteli yayınları tv’den izleyebilirsiniz. Artık Blueray ve Dvd oynatıcıya ihityacınız kalmadı.

Hangi boyutta tv almalıyım?

Satın alacağınız televizyonun boyutu salonun büyüklüğe göre değil hangi mesafeden izleyeceğinize seçilir. 4K ve HDR olan bir tv’nin tüm özelliklerini almak için belirli bir mesafede durmalısınız. Odanız için çok küçük bir 4K tv almanız Full HD tv’den daha kötü bir performans sunabilir.

Hangi boyutta ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz, normal oturma konumunuz ile mevcut TV arasındaki mesafeyi ölçün. Eski bir 1080p tv setine kıyasla 4K TV’ye ne kadar yakın oturmanız gerektiğine şaşıracaksınız. 50 inç 4K TV için önerilen izleme mesafesi 1.5m veya daha az, 65 inç 4K TV için 2m veya daha az bir mesafedir. İsterseniz elbette daha uzaktan seyredebilrisiniz, fakat Full HD bir içerikle 4K içeriği ayıramayabilirsiniz.

Özetle eğer tv 40 inç ise 4 adım uzaklıkta izlemelisiniz. 6 adım uzaklık görüntüyü bozacak anlamına gelmez.

HD TV’LER İÇİN İSE UZAKLIK DAHA FAZLAYDI

Hangi TV özünürlüğüne ihtiyacım var?

Yüksek çözünürlüklü TV’ler şu anda iki kategoriye ayrılır: Full HD 1080p (1,920 x 1,080) ve Ultra HD (genellikle 4K (3,840 x 2,160) olarak anılır). Aynı şekilde, 1080p, 720p’nin iki katı çözünürlüktür, 4K, 1080p çözünürlüğün dört kat daha fazladır. Sinemada gördüğünüz gibi sinematik 4K veya DCI 4K (4,096 x 2,160) da var, ancak çoğu zaman 4K TV, sinematik bir model yerine Ultra HD çözünürlüğünü ifade ediyor. Ancak bu günlerde, yalnızca en ucuz TV’ler bir Full HD çözünürlüğü kullanıyor. Çok ucuza satılan 4K tv’leride tavsiye etmiyoruz.

Oyun konsolları ise 4K’yı tamamen destekliyor. Tabi yeni nesil bir konsol ise. İnternet üzerinden 4K içerik izleyecekseniz oldukça yüksek bir hıza ihtiyacınız olacak. Örneğin, Netflix, maksimum 15.6Mbit / sn bit hızı ve 60fps’e kadar kare hızlarında 4K video sunabilir. Karşılaştırma yoluyla, 1080p Netflix içeriği şu an maksimum 5,8 Mbit / sn hızında sunulmaktadır. Bununla birlikte, modern 4K TV’lerin çoğu yerleşik bir Netflix uygulaması ile gelir.

3D (3 Boyutlu) TV ihtiyacım var mı?

Kesinlikle hayır. 3D TV pazarı bitti. Bir kaç sene önce üst düzey bir tv’de mutlaka 3D olmalıydı fakat tüketiciler bu özelliği pek sevmedi. Eğer test etmediyseniz pek fazla bir şey kaçırmadınız. Tv üreticilerinin odak noktası şu an 4K ve HDR desteği.

Kavisli bir ekrana sahip TV almalı mıyım?

TV mağazalarında mutlaka görmüşsünüzdür. Kavisli ekrana sahip tv’ler standlarda sergileniyor. Sorun şu ki tüketici tam olarak bu ekranın ne işe yaradığını anlamıyor. Bu tv’lerin amacı görüntüye derinlik hissi vermek. 2D bir görnütüyü 3D gibi bir algılatma amacı var. Ama tam olarak 3D değil. Sadece derinlik. Kulağa harika geliyor fakat bu ekranların bir sorunu var. Yansıma sorunu.

Işıkların yansıması stand üzerinde şık ama kullanımda büyük sorun. Özellikle odada aydınlatma varsa bu tv’yi almadan önce iyi düşünmelisiniz.

Bu rehber ile yeni televizyon almak isteyenler için bilgiler sunduk.