Yeni mesai arkadaşlarımız; Robot ve Hologram

Fabrikada boşlukta bir anda bir görüntü beliriyor ve ”Bu makinanın dişlisi bir hafta sonra kırılacak” diyor. Bunun gibi daha birçok yenilik 5. Robot Yatırımları Zirvesi ile 2. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi’nde Yeşilköy, İstanbul’da sergilenecek.

Geleceğin dünyasında hayatın içinde hayal edilen robotlar, aslında bize o kadar da uzakta değil. Yakın gelecekte çoğu işi robotlarla yapacağımız öngörülürken endüstriyel robotlar çoktan iş dünyasındaki yerlerini aldılar.

Fabrikalarda çoğu iş artık endüstriyel robotlar tarafından yapılıyor. Robot uygulamalarının geldiği son nokta ve sanayinin dijitalleşmesi adına gerçekleşmiş uygulama örnekleri, 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında 5. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi ile 2. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisinde ele alınacak.

ROBOTLARIN TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK BULUŞMASI

Robotik uygulamalar konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı 80’den fazla firmanın katılımıyla İstanbul Yeşilköy’de yer alan WOW Kongre Merkezi’nde 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez gerçekleşecek organizasyon, endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olma özelliğine sahip.

Günümüzde üretimin hemen her alanında kullanılan robotları birçok sektörel fuarlarda da görmek mümkün ancak tüm robotik çözümleri bir arada uygulamalı olarak görmek için Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi benzersiz bir deneyim sunuyor.

YATIRIM MALİYETİM NE KADAR SÜREDE GERİ DÖNECEK

Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi ile Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi’nde, Türkiye ve dünyada ne tür teknoloji yatırımlarının yapıldığı, mevcut robot sayısının nasıl artırıldığı, bu yatırımlarla maliyetlerin ne kadar düştüğü ve verimliliğin ne kadar arttığı gibi konular işleniyor.

Yatırımcıların karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla, birçok hattın simülasyonu yapılabiliyor. Böylece üretim hattında yapılabilecek bir yatırımın sonuçlarının ne olabileceği önceden belirlenebiliyor.

PANELLERDE SEKTÖREL ÇÖZÜMLER KONUŞULACAK

Robot Yatırımları Zirvesi ile Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi, her bir ziyaretçi için özelleştirilmiş olup; ‘‘Hangi firma, benim sektörümde, ne tür yatırımlar yapmış ve sonuçları ne olmuş?’’ sorusuna yanıt bulabilmeniz amacıyla tasarlandı.

Bu nedenle Zirve’de düzenlenecek panellerde üç gün boyunca otomotivden beyaz eşyaya, gıdadan mobilyaya büyük küçük her firma için konular sektör sektör uygulamalarla ele alınacak.

Sektör profesyonellerinin yakın dönemde devreye aldığı projeler konuşulacak. İlgili sektör temsilcileri, sektörlerin üst düzey yöneticileri çeşitli konuşmalarıyla panellere katılacak.

YURTDIŞINDAN TİCARET HEYETİ GELECEK

Robot Yatırımları Zirvesi ile Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi kapsamında; Azerbaycan, Belarus, İran, Mısır, Rusya, Ukrayna özel olarak Rusya’dan ticaret heyeti gelecek. Rusya’da otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya ana sanayi firmalarında; üretim, yatırım, bakım ve satın alma süreçlerinden sorumlu kişiler, Türkiye’den ihracatı hedefleyen firmalarla B2B görüşmeler yapacak.