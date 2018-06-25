59 TL’Den PlayStation 4 Oyunları Geliyor 18 Temmuz 2018

PLAYSTATION HITS İLE PLAYSTATION®4’ÜN EN İYİ OYUNLARI

PlayStation Hits ile birlikte en iyi PlayStation®4 oyunları 59.99 TL*’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak

İstanbul, Türkiye, 22 Haziran 2018 – Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation®4’ün (PS4) en iyi oyunlarını muhteşem fiyatlarla sunan PlayStation Hits’i duyurdu. 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren en iyi PS4 oyunlarından seçilmiş olanları 59.99 TL*’den başlayan fiyatlarla PlayStation Store (PS Store) üzerinden satışa çıkacak.

İlk parti PlayStation Hits oyunlarının listesi:

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

LittleBigPlanet™ 3

DRIVECLUB™

Ratchet &Clank™

Killzone™ Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son™

The Last of Us™ Remastered

Project CARS™

Dragon Ball® XENOVERSE

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch_Dogs

Assassin’s Creed® IV Black Flag™

Rayman® Legends

Mortal Kombat X

Batman™: Arkham Knight

Middle-Earth™: Shadow of Mordor™

Need For Speed™

Need For Speed™ Rivals

EA SPORTS™ UFC® 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

İlerleyen dönemde PlayStation Hits kategorisine yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.

*Tavsiye edilen satış fiyatıdır.

Sony Interactive Entertainment hakkında

İnteraktif ve dijital eğlencede global bir lider olarak kabul gören Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation® markası, ürün ve hizmet ailesinden sorumludur. PlayStation, orijinal PlayStation’ın 1994 yılında Japonya’da piyasaya sürülmesinden bu yana, pazara her zaman inovasyon sunmuştur. PlayStation ürün ve hizmet ailesi, PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation™Store, PlayStation®Plus, PlayStation™Video, PlayStation™Music, PlayStation™Now, PlayStation™Vue ve SIE Worldwide Studios’un beğeni toplayan PlayStation oyunlarını içermektedir. Tamamen Sony Corporation’ın bir iştiraki olan, SIE’nin, Kaliforniya’nın San Mateo şehrinde bulunan merkezinin yanı sıra, Kaliforniya, Londra ve Tokyo’da global fonksiyonları bulunmaktadır.

“PlayStation” Sony Interactive Entertainment Inc.’in tescilli ticari markasıdır.