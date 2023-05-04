9 kripto para borsasına darbe

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri, hacker’lara yardım ettiği iddia edilen kripto borsalarının alan adlarına el koydu.

Geçtiğimiz gün yapılan basın açıklamasına göre FBI’ın Detroit Saha Ofisi ve Ukrayna Ulusal Polisi, mahkemenin de yetkisiyle kripto borsalarının alan adlarının kapatılması ve ele geçirilmesi konusunda koordineli çalıştı.

Ele geçirilen alan adları arasında 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org ve bitcoin24.exchange web siteleri bulunuyordu. Her birinin kullanıcılarına tamamen anonim dijital para alım satım hizmetleri sunduğu belirtildi.

Böylece lisanslı kripto borsalarının gerektirdiği kural ve düzenlemelerin birçoğunu atlamış oldular. Bu süreçte ise bahsi geçen web sitelerine erişmeye çalışan herkesin, yetkililer tarafından gönderilen bir el koyma bildirimi ile karşılaşacağı belirtildi.