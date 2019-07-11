A101 İndirimleri Yaza Özel Teknoloji Kampanyaları

A101’den yaza özel teknoloji ürünleri ve online kampanyalar..

Piranha suya dayanıklı bluetooth hoparlörü ve USB vantilatörü almadan tatile gitmeyin….

A101’in bu haftaki teknoloji ürünlerinde Piranha Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör, USB vantilatör gibi ilgi çekici ürünler bulunuyor. Elton 49’’ Full HD LED TV, Samsung Galaxy M20 Cep Telefonu ve WD 1 TB Harici Hard Disk bu haftanın diğer teknoloji ürünleri arasında. Online satışta ise Indesit 18.000 BTU Evolution Plus SPIW418LIN Klima, uygun fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

Plajda ya da havuzda kablosuz müzik keyfi…

Piranha’nın suya dayanıklı renkli bluetooth hoparlörü sayesinde müziğinizi deniz kenarına ya da havuz başına taşıyabilirsiniz. Iphone ve Android telefonlarla uyumlu ürün, dahili mikrofonu sayesinde kablosuz görüşme imkanı da veriyor. Farklı renklerde IPX 4 suya dayanıklı Piranha Bluetooth Hoparlör, tüm A101’lerde iki yıl garantili olarak 34.95 TL’den satışa sunuluyor.

Yaz Sıcaklarında Piranha USB Vantilatör

Piranha USB Vantilatör yaz sıcakları için harika bir ürün. Usb çıkışına takılarak bilgisayar başında sizi serinletiyor. Açma kapama anahtarı, 360 derece düşeyde ayarlama, sessiz çalışma, USB girişi ile direkt çalışabilme özelliklerine sahip sahip vantilatör, iki yıl garantiye sahip. Piranha Vantilatör bu hafta tüm A101’lerde sadece 19.95 TL’den satılıyor.

Samsung Galaxy M20, geniş ekran, şık tasarım.

Samsung’un ilgi gören modellerinden Samsung Galaxy M20, bu hafta A101’de 1.629 TL’den satılacak. Yüz tanıma ve parmak izi sensörü ile kullanım kolaylığı sunan ürün, 13 MP ve 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip. Şık tasarımı, 6.3 Inch TFT geniş ekranı, 5.000 mAh pil kapasitesi ve 3 kat hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken telefon, 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ile tüketicilerle buluşuyor.

Televizyonunuzu değiştirmenin tam zamanı…

A101’de bu haftanın televizyonu Elton 49’’ Full HD Smart Led TV ,1.799 TL’den satışa olacak.Dahili uydu alıcılı bu özel televizyonun, 2 adet HDMI, 1 USB girişi ve coaxial ses çıkışı bulunuyor. Televizyon 2 yıl Sunny garantisi ile 12 taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Dosyalarınızı yedeklemek için 1 TB’lık Hard disk…

Bu haftanın ürünleri arasında yer alan WD 1 TB Harici hard Disk, dosyalarınızı, fotograf, film ve müziklerini saklayabileceğiniz geniş bir depolama alanına sahip. 2 yıl garantili ürün tüm A101’lerde 309 TL’den, 6 taksit alternatifiyle satışa sunuluyor.

A101 online satış sitesine özel kampanyalar…

Sadece online’da satılan Indesit 18.000 BTU Evolution Plus SPIW418LIN Klima, 2.999 TL’den tüketicilerle buluşuyor. A+ enerji sınıfıyla yüksek enerji tasarrufu sağlayan klima, uyku modu, loş ışık fonksiyonu, sessiz çalışma özelliklerine sahip. 4D hava akışı sayesinde geniş bir alana ulaşan ürün, Auto Clean ve Auto Defrost sayesinde kendi kendini temizliyor.

Troy kartla özel bir işbirliğine giden A101, 9-31 Temmuz tarihleri arasında online da 150 tl’lik alışverişe anında 30 tl’lik indirim sunuyor.