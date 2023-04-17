A101 Sony Playstation 5 satıyor!

A101 teknoloji satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce İphone, Dyson gibi popüler elektronik ürünlere de mağazalarında yer vermişti. En son Sony Playstation 5 oyun konsolunu satışa çıkardığını duyurdu. Playstation’un çeşitli versiyonları olduğunu biliyorsunuz ama ürün standart modeli ile satışa çıkmış.
A101, Sony Playstation 5 satış fiyatını 18,999 TL olarak açıklanmıştı ama şuan online A101 e girdiğinizde fiyat karşımıza 19,999 TL olarak çıkıyor. Ancak diğer sitelere baktığınız da bu fiyatlarda bulmak mümkün. Oyun severleri memnun edecek bir kampanya olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak İthalatçı garantisi ile değil de Sony garantisi ile satışa çıkması kullanıcıları A101’e gitmek için ikna edici olabilir.
Stok hakkında bilgi açıklamayan A101 mağazalarda oyun konsolunu bulmak mümkün olur mu belli değil ama online de hala satışta olduğunu belirtelim. İnternetten oyun indirerek oynanabiliyor ve online oyunlarda internete bağlı olması gereklidir.
İşte Playstation 5 için yayınlanan özellikler…
Sony Playstation 5 Digital Sürüm Oyun Konsolu
Dahili hafıza
825 GB SSD
Dahili hafıza tipi
SSD
İşlemci Markası
AMD
İşlemci Teknolojisi
AMD Zen 2
İşlemci Hızı
3.5GHZ
İşlemci Çekirdek Sayısı
8
Grafik işlemci
AMD RDNA 2
Grafik işlemci frekansı
120HZ
Video Çözünürlüğü
4K
Depolama ortamı
SSD
Dahili hafıza
825GB SSD
Ethernet LAN bağlantısı
Var
Wi-Fi
Var
Bluetooth
Var
HDMI port sayısı
1
HDMI versiyonu
HDM! 2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı
1
Fiş içi DC
Avrupa
HD türü
4K
Ram (Sistem Belleği)
16 GB
Ram Tipi
GDDR6
Disk Kapasitesi
825GB SSD
Paket İçeriği
PS5 Dijital versiyon konsol + Dualsense oyuncu kolu+ Güç Kablosu