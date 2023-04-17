A101 Sony Playstation 5 satıyor!

A101 teknoloji satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce İphone, Dyson gibi popüler elektronik ürünlere de mağazalarında yer vermişti. En son Sony Playstation 5 oyun konsolunu satışa çıkardığını duyurdu. Playstation’un çeşitli versiyonları olduğunu biliyorsunuz ama ürün standart modeli ile satışa çıkmış.

A101, Sony Playstation 5 satış fiyatını 18,999 TL olarak açıklanmıştı ama şuan online A101 e girdiğinizde fiyat karşımıza 19,999 TL olarak çıkıyor. Ancak diğer sitelere baktığınız da bu fiyatlarda bulmak mümkün. Oyun severleri memnun edecek bir kampanya olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak İthalatçı garantisi ile değil de Sony garantisi ile satışa çıkması kullanıcıları A101’e gitmek için ikna edici olabilir.

Stok hakkında bilgi açıklamayan A101 mağazalarda oyun konsolunu bulmak mümkün olur mu belli değil ama online de hala satışta olduğunu belirtelim. İnternetten oyun indirerek oynanabiliyor ve online oyunlarda internete bağlı olması gereklidir.

İşte Playstation 5 için yayınlanan özellikler…

Sony Playstation 5 Digital Sürüm Oyun Konsolu

Dahili hafıza

825 GB SSD

Dahili hafıza tipi

SSD

İşlemci Markası

AMD

İşlemci Teknolojisi

AMD Zen 2

İşlemci Hızı

3.5GHZ

İşlemci Çekirdek Sayısı

8

Grafik işlemci

AMD RDNA 2

Grafik işlemci frekansı

120HZ

Video Çözünürlüğü

4K

Depolama ortamı

SSD

Dahili hafıza

825GB SSD

Ethernet LAN bağlantısı

Var

Wi-Fi

Var

Bluetooth

Var

HDMI port sayısı

1

HDMI versiyonu

HDM! 2.1

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı

1

Fiş içi DC

Avrupa

HD türü

4K

Ram (Sistem Belleği)

16 GB

Ram Tipi

GDDR6

Disk Kapasitesi

825GB SSD

Paket İçeriği

PS5 Dijital versiyon konsol + Dualsense oyuncu kolu+ Güç Kablosu