A101 ve Şok marketlerde teknolojik ürünler satışa çıkıyor

Market zincirleri teknolojik ürünleri satışa çıkarmaya devam ediyor. Bu hafta Şok market ve A101 marketlerde teknoloji ürünleri adeta yarışacak. Marketlere gelen teknolojik ürünler ilgi görmeye devam ediyor. Meraklısının ilgisini çekecek yeni ürünler satışa çıkıyor.

RAM bellek, bilgisayar, akıllı telefon, televizyon, kulaklık, monitör, Airfyer, dijital baskül, kablosuz klavye gibi bir çok ürün satışa girecek.

10 Eylül’den itibaren Şok marketlerde bulabileceğiniz teknolojik ürünler 15 Eylül itibariyle de A101 marketlere gelecek. Şok marketlerde bu hafta Transcend markasına ait DDR4 3200MHz RAM bellek kitleri satışa çıkıyor.

Toshıba ve Samsung marka televizyonların fiyatı piyasa değerine göre daha uygun gözüküyor. Bütün ürünleri 6 taksit fırsatıyla alabilirsiniz. Bir çok teknolojik ürün iki hafta boyunca raflarda yerini alacak.