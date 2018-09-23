A101’de 699 TL’ye Satılacak General Mobile Discovery Özellikleri

Gıda marketleri artık teknoloji ürünlerinde yaptıkları kampanyalar ile de dikkat çekmeye başladılar. Geçen haftalardaki Migros'un Xiaomi kampanyası da çok ses getirmişti.

Gelecek hafta (27 Eylül) ise A101'de ilk çıktığı dönemde ses getiren ve markanın daha çok tanınmasına sebep olan General Mobile Discovery ve Samsung'un giriş seviyesi telefonlarından Galaxy J7 Duo var.

*İnternet üzerinde reyonlara şimdiden geldiğini söyleyenler var. Henüz teyit etmedik ama düşünüyorsanız bir bakın deriz.

Eğer yeni telefon almayı düşünüyorsanız, telefonun özelliklerine bir göz atmak isteyebilirsiniz.

General Mobile Discovery 699 TL

Discovery, 2013 yılında piyasaya sürülen o zaman 599 TL fiyat etiketine sahip bir cep telefonuydu.

İyisi ile kötüsüyle çok fazla kullanıldı ve iyi satış rakamlarına ulaştı. Çıkışında Android 4.2 Jelly Bean bulunan telefonda yenileme yapılmadığı için satılacak telefonda da Android 4.2 bulunacak. Android 4.2.2 Kit Kat için ise otomatik güncelleme ile yükseltilebiliyor.

Discovery Teknik Özellikler

Ekran boyutu: 4.7 inç / Corning Gorilla Glass 2

Çözünürlük: 720x1280 Pixel

Piksel yoğunluğu: 312 PPI

Ekran: IPS LCD

Ekran gövde oranı: %64.99

Batarya: 1800 mAh

Konuşma süresi: 3G ile 12 Saat

Bekleme süresi: 3G ile 270 Saat

İşlemci seti: MediaTek MT6589 4 Çekirdek Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A7

AnTuTu Puanı (v7): 18.000 Puan

RAM: 1GB LPDDR2 533 MHz

Dahili Depolama: 16 GB

Hafıza Kartı Desteği: Var

Hafıza Kartı Maksimum Kapasitesi: 32 GB

Kamera Çözünürlüğü: 8 MP

Arka kamera: 8MP

Ön kamera: 2MP

Telefon 5.yılını doldurdu fakat yazılımda 5 yıl geriden geldiği için normal bir telefon olma özelliğini koruyacaktır. Android yazılımının desteklemediği bazı uygulamalar markette karşınıza çıkabilir. Aynı şekilde telefonun işlemci setinin güncel ve güçlü oyunlarda sorun yaratması olası. Telefon olarak kullanmak yerine çocuğunuz için alacaksanız kullanıcı yorumlarını araştırmanızda fayda var.

GM Discovery Whatsapp destekliyor mu?

Android 2.3.3 veya daha yenisi yüklüyse Android telefonlar Whatsapp yüklenip kullanılabiliyor. GM Discovery'de de Whastapp kullanabileceksiniz.

A101 27 Eylül 2018 Insert üzerinde bulunan teknoloji sayfası ise aşağıdaki gibidir.

5 yıllık bir telefonun tekrar satışa sunulması hakkında neler düşünüyorsunuz. Yeni telefon arıyor ve bu telefonu almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz.