Abbas Güçlü ile Büyük Oyun: Geliştiricilere 250 Bin TL Kazanma Şansı

Netmarble ve StartersHub ortaklığı ile “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” başvuruları başladı

Netmarble’dan mobil oyun geliştiricilere 250 bin TL’lik davet

Netmarble ve StartersHub işbirliği ile hazırlanan ve Kanal D tarafından yayınlanan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” isimli yarışma programına mobil oyunlarıyla katılan oyun geliştiriciler 250 bin TL kazanma şansına sahip olacak.

Her hafta canlı yayınlanacak programa katılan oyunlar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve seyircilerin vereceği oylarla her haftanın birincisi seçilecek. Yarışma sonunda dereceye giren ilk 3 oyun Netmarble tarafından tüm dünyada yayınlanacak.

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan Netmarble ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle, mobil oyun geliştiriciler 250 bin TL’lik destek alma şansına sahip olacak. Kanal D’de canlı olarak yayınlanacak “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” isimli yarışma programında dereceye girecek oyun geliştiricilere hem finansman desteği hem de global yayıncı desteği verilecek.

Jüri ve izleyici oy verecek

Gençlerin büyük ilgi ile takip ettiği eğitimci Abbas Güçlü tarafından hazırlanan ve sunulan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” 6 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlanmaya başlayacak ve her hafta canlı yayında mobil oyun geliştiricileri konuk edecek. Programda yarışan mobil oyun projelerine jüri üyeleri ve izleyici tarafından oy verilecek. Her hafta birinci olan oyunlara sezon sonunda tekrar oy verilecek ve dereceye giren 3 mobil oyun belirlenecek.

Başvurular başladı

Yarışma programına katılmak için gerekli başvurular www.kanald.com.tr adresi üzerinden başladı. 1 yıl içerisinde yayınlanmış ya da yayınlanmaya hazır durumdaki mobil oyunların katılabileceği yarışma için yaş sınırı bulunmuyor. Başvurular program yayınlandığı süre boyunca devam edecek. Yarışmaya katılacak oyunlar yapılacak ön eleme sonrasında belirlenecek.

Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore’de kurulan Netmarble, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 5000’in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya’nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City’nin en büyük ortağı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi olan Netmarble’ın aynı zamanda Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya’nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır.

Netmarble’ın İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar.

StartersHub Hakkında

Global vizyona sahip erken aşama teknoloji girişimlerine hızla büyüyen başarılı bir şirket olma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm desteği sunan StartersHub, fonlama, mentorluk, networking, stratejik iş birliği desteği ve ilham verici bir iş ortamı sağlıyor. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki girişimlere odaklanan StartersHub, tüm yazılım, donanım ve hizmet teknolojilerine yönelik hızlandırma programlarının yanı sıra stratejik iş ortaklarıyla birlikte sektör odaklı girişim geliştirme programları da hayata geçiriyor.