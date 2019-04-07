ABD dışındaki Premium kullanıcılara YouTube PiP modu geldi

YouTube'un resim içinde resim (PiP) modu başlangıçta Premium kullanıcılarla sınırlıydı, ancak özellik ABD'deki Premium olmayan kullanıcılara genişletildiğinden geçen Haziran ayında değişti . Dokuz aydan daha uzun bir süre sonra, PiP modu şimdi ABD dışındaki Premium olmayan abonelere de yayılıyor.

YouTube’un PiP modu şu anda İtalya’daki Premium olmayan kullanıcılara gidiyor, ancak başka bir ülkede yaşıyorsanız ve bu özelliğe sahipseniz, bize bir yorum yazarak bize bildirin. PiP modunu açma seçeneği , YouTube'un Android uygulamasında Ayarlar> Genel menüsünde bulunabilir , ancak yalnızca Android 8.0 Oreo veya daha yenisini çalıştıran cihazlarda çalışır.

PiP modu etkin durumdayken, arka planda videoları izleyebilir ve diğer uygulamalara geçebilirsiniz. Giriş düğmesine basarak veya oynatmaya başladıktan sonra Giriş hareketini yürüterek bir YouTube videosunu PiP modunda yayınlayabilirsiniz.